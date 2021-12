Notte della Taranta, il pianista Dardust sarà il maestro concertatore dell’edizione 2022

BARI - Si è svolta questa mattina la conferenza stampa di presentazione dell'evento promosso da Pugliapromozione che vedrà protagonista l’orchestra popolare de La Notte della Taranta a Dubai il 30 e 31 dicembre prossimi. Nel corso dell'incontro con la stampa è stato annunciato anche il nuovo maestro concertatore della 25esima edizione del concertone in programma il 27 agosto 2022 a Melpignano.

La scelta per la nuova direzione è caduta su Dardust (al secolo Dario Faini), il pianista e compositore italiano della nuova generazione più ascoltato al mondo. Produttore multiplatino, sarà lui a dirigere l’orchestra popolare della Taranta, eccellenza mondiale della World Music e ambasciatrice ufficiale della pizzica nel mondo.

Il neo maestro concertatore ha già musicato eventi come il Superbowl e l’Nba All Star Game ed ha incontrato i musicisti della Notte della Taranta nel quartiere fieristico di Bari per avviare la programmazione del nuovo festival che si candida a diventare l’evento internazionale dell’estate pugliese 2022.

La cultura del suono e il gusto per la sperimentazione di Dardust, hanno spinto la Fondazione de La Notte della Taranta ad affidare a lui la direzione del concertone.

C’è infatti la sensibilità musicale del pianista, compositore, produttore discografico e musicista marchigiano dietro i brani di grande successo come “Nuova Era” di Jovanotti, “Voce” di Madame, “Seta” di Elisa, “Soldi” di Mahmood. Al pianista il compito di unire tre mondi apparentemente lontani: la musica popolare con la sua pizzica ancestrale, al piano solo e all’elettronica. Il maestro concertatore ha incontrato questa mattina l’orchestra popolare La Notte della Taranta per cominciare a definire la struttura musicale del concertone.

Il presidente della Fondazione, Massimo Manera, ha lanciato la proposta di creare una rete delle sei Fondazioni partecipate dalla Regione Puglia per collaborare alla realizzazione del venticinquennale de la Notte della Taranta, proposta subito accolta e condivisa dal direttore di PugliaPromozione Luca Scandale.

I commenti di Faini e Manera

“Sono onorato e grato per il ruolo che mi è stato assegnato” il commento di Dardust, “il linguaggio musicale della Taranta è apparentemente molto lontano dal mio mondo, ma proprio per questo, come ogni sfida nel corso della mia esperienza musicale e creativa, sarà una grossa opportunità di crescita che affronterò con passione”.

“Da musicista e laureato in psicologia, sarebbe bello vivere questo 25esimo anniversario” ha concluso il compositore, “tornando alle origini della Taranta, come momento di esorcismo musicale per liberarci tutti dal morso di questi due anni di pandemia e incontrare il pubblico in un rito liberatorio e di condivisione”.

“Abbiamo scelto Dardust, uno dei producer più influenti in Italia” ha spiegato Massimo Manera presidente della Fondazione de La Notte della Taranta, “per la sua capacità di avere uno sguardo internazionale ed un’empatia mediterranea, per il suo continuo lavoro di ricerca e di sperimentazione”.

“Nella venticinquesima edizione, con la direzione artistica dell’orchestra popolare, affrontiamo dunque una nuova sfida e per la prima volta” ha spiegato ancora Manera, “affidiamo il concertone nella sua complessa fusione di linguaggi ad un produttore che ama il contrasto tra tradizione e futuro e le atmosfere cosmiche che il suo nome ispirano: l’alieno Ziggy Stardust creato da David Bowie. Ci piace immaginare il 25esimo concertone come un’astronave lanciata nel futuro che proietta questo immenso e immateriale patrimonio culturale, generato dalla pizzica, nello spazio. Siamo certi che Dardust ci stupirà con il suo viaggio musicale ed emotivo per invenzione stilistica e tecnica, per fantasia e magia”.