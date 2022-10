Nel quartiere Stadio in arrivo il 14esimo murale: committente il Comune

LECCE - Giovedì prenderà il via nel quartiere Stadio la realizzazione di un murale in via Pistoia, lungo la perimetrazione del complesso che ospita da un paio di mesi il settore Welfare del Comune di Lecce.

La nuova opera - affidata a Chekos'art - rientra nel progetto “Libri per la pelle - interventi artistici di arte urbana” proposto dall'amministrazione e finanziato dalla Regione Puglia nell’ambito del programma “Sthar Lab”. Dello stesso filone fa parte l'opera dell'artista romana Alessandra Carloni fatta sull'edificio della libreria di comunità “L’Acchiappalibri”, in via Ugo Foscolo (nella foto, sotto).

“Quella per il progetto Libri per la pelle sarà la quattordicesima opera di street art realizzata nel quartiere che si caratterizza sempre più come un centro d’arte urbana della città”, ha dichiarato Ania Kitlas dell'associazione 167/b Street. Nell'ultimo quinquennio opere di questo tipo si sono intensificati gli interventi di arte di strada e nel quartiere Stadio è nato un vero e proprio distretto dei murali (tanto che itinerari di visita sono stati organizzati per le recenti Giornate Fai). Solo per il progetto “167 Art Project” l'associazione ha coordinato la realizzazione di una serie di opere da parte di street artist di fama internazionale su sei grandi facciate di edifici con alloggi popolari, grazie alla collaborazione con la parrocchia di San Giovanni Battista.

“Colorare i quartieri con interventi di arte urbana, portatori di messaggi positivi, di inclusione e di promozione della cultura, è qualcosa che restituisce bellezza, significato e valore agli spazi pubblici, rendendoli più preziosi prima di tutto agli occhi di chi li abita – ha commentato l’assessora alla Cultura, Fabiana Cicirillo – con il progetto Libri per la pelle abbiamo scelto di mettere idealmente in comunicazione la biblioteca L’Acchiappalibri, dove è già realizzato il murale di Alessandra Carloni, con il quartiere Stadio, dove il Comune è presente con gli uffici del Welfare, rafforzando quel legame tra inclusione sociale e cultura che rappresenta per la nostra amministrazione un punto qualificante. L’opera di Chekos’art andrà inoltre a integrarsi in un quartiere già fortemente connotato da interventi di street art, proseguendo l’opera meritoria svolta in questi anni da 167/b street che, insieme ai progetti di innovazione sociale, cultura e sport realizzati dal Comune, dalle parrocchie e dalle associazioni, sta cambiando il volto del quartiere”.