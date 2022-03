Omaggio per i trent’anni del servizio 118: a Lecce il Sedile s’illumina di luce blu

LECCE - Dopo l’accordo con l’Anci, che ha accolto di buon grado la proposta del comitato promotore, nel trentennale del sistema di emergenza territoriale 118 anche le città pugliesi si coloreranno di blu.

Per meglio dire le facciate di alcuni monumenti simbolo delle città saranno illuminati in omaggio e per manifestare solidarietà, promuovere conoscenza e rendere visibile la testimonianza della condivisione per il prezioso lavoro svolto dagli operatori del servizio di soccorso. A Lecce, in particolare, l’iniziativa riguarderà il Sedile di piazza Sant’Oronzo.

L'evento si svolgerà domenica 27 marzo, nella giornata conclusiva dei festeggiamenti svolti in questa settimana per onorare i trent'anni del sistema territoriale di soccorso e che hanno già avuto luogo con la parata del 20 marzo in via della Conciliazione fino a piazza San Pietro a Roma, a cui hanno partecipato più di duemila operatori del soccorso, con l’incontro con il Papa nell’udienza del 23 marzo e con la conferenza stampa in Senato indetta dalla presidente della XII commissione Igiene e salute.

Su input dei sodalizi promotori del trentennale del 118 e della referente per la regione Puglia della Società italiana infermieri di emergenza territoriale, Serena Colapietro, nella giornata di domani, quattro edifici e monumenti comunali in altrettante città si illumineranno di blu (colore simbolo dell'emergenza evocativo delle sirene dei mezzi di soccorso) in segno di vicinanza delle amministrazioni al sistema ed a tutto il personale impegnato nel soccorso.

Con il patrocinio dei Comuni di Lecce, Bitonto, Bari e Brindisi saranno rispettivamente illuminate le facciate del Sedile di Piazza Sant'Oronzo (a Lecce), il palazzo comunale (a Bitonto), la Torre dell'orologio e la fontana monumentale di Piazza Moro (a Bari) e il Palazzo Granafei-Nervegna (a Brindisi).

I sodalizi promotori e organizzatori del Trentennale del 118 sono le società scientifiche Siems (Società italiana emergenza sanitaria) e Siiet (Società italiana infermieri emergenza territoriale) con Croce Rossa Italiana, Anpas, (Associazione nazionale pubbliche assistenze) e Misericordie d’Italia.