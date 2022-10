Un richiamo alla prevenzione: a Martignano una “panchina rosa per la vita”

MARTIGNANO - “Una panchina rosa per la vita”: a Martignano, nell’ambito delle attività collaterali della Lilt nazionale a favore di “Ottobre in rosa”, il coordinamento regionale pugliese, la sede provinciale di Lecce, l’ufficio stampa e comunicazione regionale ed il Comune del centro griko, hanno presentato il progetto.

Il sindaco Luciano Aprile, ha aderito immediatamente alla proposta inviata dal coordinatore regionale Savino Cannone per tramite del responsabile dell’ufficio stampa e comunicazione regionale, Gianfranco Delle Rose. Il primo cittadino ha coinvolto nell’iniziativa la commissione comunale per le pari opportunità del suo comune: “Una panchina rosa per la vita” di fatto è in linea tanto con le finalità della Lilt e assume un alto valore per il rimando alla prevenzione, che rimane l’arma più potente da mettere in campo per combattere i tumori.

La “Panchina Rosa per la Vita” è in legno ed è stata realizzata dall’artigiano martignanese Giuseppe Grazioli. La struttura è posizionata in Piazza della Repubblica. Sulla panchina è stata affissa una targa commemorativa ed esaustiva, che recita: “Una panchina rosa per ricordarti che la prevenzione è vita 23/10/2022 Lilt Puglia – comune di Martignano”.

Alla cerimonia di consegna della panchina alla comunità erano presenti oltre al sindaco, il presidente provinciale Lilt, Carmine Cerullo, la consigliera Roberta Rosato che ha curato l’organizzazione, il parroco don Paolo Russo che ha impartito la benedizione e tantissime persone provenienti anche da altri comuni limitrofi.

Ottobre in Rosa è una manifestazione, che si protrae per tutto il mese con un’attenzione specifica per il tumore alla mammella, causa che provoca in Italia ogni anno la morte di decine di miglia di donne e uomini, anche se questi in numero molto ridotto.