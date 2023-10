Parco di Rudiae, il Comune ottiene un finanziamento di un milione di euro

LECCE – Il Comune di Lecce ha ottenuto un finanziamento di un milione di euro dalla regione Puglia per il progetto “Rudiae, la città di Ennio” che ha ottenuto un punteggio di 80 su 100.

Con tale importo si potranno realizzare alcuni interventi molto utili per la valorizzazione del parco archeologico: il recupero del polo didattico (la struttura all’ingresso dell’area) con la creazione anche di un punto ristoro, l’ampliamento del parcheggio, l’installazione della videosorveglianza, l’illuminazione del percorso che conduce fino all’anfiteatro, una nuova copertura con acciaio corten della tomba ipogea di epoca messapica e laboratori didattici perché i ragazzi sperimentino sul campo l’esperienza dell’archeologia.

Il finanziamento servirà anche allo svolgimento di nuovi saggi di scavo nell’area del Fondo Acchiatura, dove la squadra di archeologi guidati dal professor Francesco D’Andria hanno localizzato il foro dell’antica Rudiae in età romana. Sono previsti nel progetto anche iniziative e servizi per la fruizione del parco da parte delle persone con disabilità fisica e cognitiva.

“Questo importante finanziamento – ha dichiarato il sindaco di Lecce, Carlo Salvemini – rappresenta un momento di svolta per il parco archeologico di Rudiae perché ci permetterà di renderlo pienamente fruibile a tutti, recuperando e attivando il polo didattico, migliorando il percorso di visita e integrando nuovi e ulteriori servizi ad oggi assenti, come il punto ristoro, l'illuminazione e la videosorveglianza. Torneremo, poi, a scavare a Fondo Acchiatura dove il professor D'Andria, che ha guidato il team che ha riportato alla luce l'anfiteatro, è certo che sarà possibile trovare l'area del foro e altre importanti testimonianze di epoca romana. Questo risultato è frutto di un importante lavoro di squadra guidato dal Comune con l'assessora alla Cultura Fabiana Cicirillo e dalla Soprintendenza con la soprintendente Francesca Riccio e che ha visto la fondamentale collaborazione della commissione consiliare Cultura presieduta da Emanuela Orlando e del gruppo di lavoro specifico sul tema. A tutti coloro che hanno lavorato per garantirci il raggiungimento di questo risultato va il mio più sincero ringraziamento”.

“Il Parco archeologico di Rudiae – ha aggiunto l'assessora alla Cultura Fabiana Cicirillo – è per noi di strategica centralità e adesso, con questo finanziamento lungamento atteso, potremo lavorare, insieme alla Soprintendenza che ha la competenza sull'anfiteatro, alla sua piena valorizzazione. L'obiettivo comune è farlo conoscere e farlo vivere da un numero sempre crescente di visitatori in modo tale che diventi un'area costantemente frequentata e fruibile anche attraverso strumenti tecnologici di ultima generazione. I laboratori e i percorsi didattici saranno ideati e strutturati specificatamente per gli studenti e le studentesse delle scuole che spero affolleranno il polo e il parco”.