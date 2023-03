Perdite e rotture nella rete idrica: allagata anche una galleria del Castello Carlo V

LECCE – Questa mattina un tratto di via Maremonti, quello tra via Ascanio Grandi e piazza Vittorio Emanuele II, è stato temporaneamente chiuso al traffico a causa di una perdita dalla rete di Acquedotto Pugliese.

Appena due giorni addietro era stato vietato il transito dal varco di accesso alla Ztl di via Fazzi e sono state introdotte modifiche alla circolazione per un altro guasto alla rete idrica: quello individuato in via Verdi, praticamente in adiacenza alla sede della Banca d’Italia per riparare il quale sono al lavoro i tecnici e gli operai della ditta incaricata (nella foto, sotto).

C’è, tuttavia, un altro problema e ha a che fare con il Castello Carlo V. In conseguenza di alcune perdite nelle condutture scoperte nelle scorse settimane, sono state chiuse le gallerie, a partire da quella del lato sud (viale Marconi): sono gli ambienti ricavati con la copertura dell’originario fossato e che nel corso del tempo sono stati adibiti a stalle, depositi e anche ricoveri antiaerei. Questi spazi sotterranei del maniero, che l’opera fortificata più grande di Puglia, furono riaperti al pubblico nel 2014 dopo un lungo lavoro di recupero e attrezzati per essere attraversati dai visitatori. Le perdite che sono verificate hanno provocato veri e propri allagamenti e ora si è in attesa di conoscere i tempi per la conclusione degli interventi necessari.

Questa vicenda inattesa si aggiunge, insomma, alla lista delle “cose da sistemare” prima di riattivare e migliorare la fruizione del castello: rientrato interamente nella disponibilità dello Stato nel mese scorso – il Comune ha restituito la parte che molti anni addietro aveva ottenuto in concessione -, è ora oggetto di un lavoro di ricognizione da parte della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio delle province di Brindisi e Lecce. È necessario, infatti, verificare la tenuta degli impianti e delle varie dotazioni e intervenire con opere di adeguamento. Parallelamente, sempre all’interno del castello, sono in corso i lavori di restauro e valorizzazione, a cura del Segretariato Regionale per la Puglia del ministero della Cultura e altri due lotti di interventi sono in fase di progettazione e saranno appaltati entro l’anno.