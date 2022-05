Porto Cesareo, avviati lavori per nuovo parcheggio estivo da 300 posti auto

In fase di realizzazione la nuova area sosta nei pressi del cimitero comunale finanziata grazie ai fondi regionali per 500 mila euro per la Rigenerazione urbana sostenibile. Un’opportunità in più per gli automobilista in previsione dell’attivazione della ztl serale