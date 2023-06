Spiaggia attrezzata per disabili, via libera dopo braccio di ferro con i residenti

LECCE – Via libera agli interventi voluti dal Comune di Porto Cesareo per assicurare l’accesso libero al mare a persone diversamente abili. I lavori sono previsti su un tratto di spiaggia libera, a ridosso del centro urbano. Con un’ordinanza della prima sezione del Tar di Lecce, fresca di pubblicazione (presidente Antonio Pasca, estensore Palmieri), è stata infatti rigettata l’istanza presentata da un gruppo di residenti della zona che mirava a bloccare le opere.

Tutto è nato dall’impegno di spesa di 20mila euro con cui la Regione Puglia ha finanziato il Comune di Porto Cesareo per la realizzazione di una spiaggia attrezzata volta ad assicurare la totale accessibilità e fruibilità alle persone affette da disabilità. Il tutto, secondo quanto previsto dal Piano regionale delle coste e dall’ordinanza balneare annuale della stessa Regione Puglia.

Le attrezzature, da installare esclusivamente durante la stagione balneare, consistono in una passerella in legno, gazebo coperto, cabina spogliatoio, Wc, oltre ad un’area esterna con doccia, e sono riservate a utenti affetti da disabilità motoria. Il progetto è stato, tuttavia, impugnato con ricorso al Tar da un gruppo di residenti della zona che ha lamentato, tra i vari motivi, una lesione ai propri diritti di veduta secondo la disciplina dettata in materia di distanze e ha contestato la localizzazione scelta dagli uffici comunali.

Il Comune, assistito dall’avvocato Antonio Quinto, ha contestato la tesi dei ricorrenti, evidenziando il pieno rispetto della normativa in materia di rimozione delle barriere architettoniche e rimarcando l’impossibilità di assimilare le attrezzature in questione a veri e propri fabbricati, questi ultimi vincolati all’osservanza delle regole fissate in materia di distanze, dovendosi, peraltro, considerare che le esigenze di mobilità e libera fruizione della spiaggia pubblica da parte dei soggetti affetti da disabilità godono di speciale tutela nell’ordinamento.

“Il Tar – commenta l’avvocato Quinto – ha assunto la propria decisione operando un giusto bilanciamento degli interessi coinvolti. E neanche la scelta localizzativa può essere oggetto di censura in assenza di errori di fatto o di macroscopica irrazionalità, non potendosi al riguardo invocare le esigenze privatistiche ad una più libera visione del mare o al godimento della costa senza interferenze”.

Un passaggio chiave della sentenza, infatti, illustra chiaramente che la scelta dell’amministrazione, “venendo incontro alle esigenze di mobilità e di libera fruizione della spiaggia pubblica da parte di soggetti portatori di handicap”, abbia una prevalenza rispetto “all’interesse dei ricorrenti a non essere pregiudicati nelle esigenze di luce e veduta”.