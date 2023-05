Premio per due tennisti paralimpici di Novoli nella “Giornata sport per tutti”

NOVOLI - Sono stati premiati per i loro eccellenti risultati sportivi ottenuti in vari tornei a livello regionale e nazionale, direttamente dal governatore di Puglia, Michele Emiliano, e dall’assessore allo Sport per Tutti, Raffaele Piemontese.

Si tratta di Roberto Sodero, classe 1981, e Paolo Stefanizzi, classe 1970, insieme al loro allenatore Antonio Vito Greco, che hanno potuto gioire dei loro successi sportivi tra gli oltre 60 colleghi atleti paralimpici della regione. I due atleti frequentano da diversi anni il circolo del tennis di Novoli, diretto dal presidente don Stefano Spedicato ed ospitato dal Centro Madonna di Lourdes.

“I nostri Sodero e Stefanizzi sono motivo di orgoglio per tutta la comunità novolese” spiega il Sindaco Marco De Luca, “e auguriamo ai due atleti di proseguire con profitto nel loro percorso sportivo per continuare ad essere un esempio di forza per tutta la città”.

La premiazione si è svolta giovedì 25 maggio, nella sala 2 della casa della Partecipazione della Regione Puglia, alla Fiera del Levante di Bari, alla presenza del presidente Emiliano e dell’assessore allo Sport per tutti, Piemontese, che hanno personalmente conferito alle 68 eccellenze sportive pugliesi presenti, i premi con contributi tra i 10 e i 5 mila euro, all’esito di un apposito bando rivolto agli atleti e alle squadre che si sono distinte in una delle pratiche sportive riconosciute dal Coni o dal Comitato italiano Paralimpico in un campionato, manifestazione o altra competizione a livello nazionale o internazionale, che assegnino un titolo.