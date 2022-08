Impegno nell’emergenza sanitaria: un premio alla Protezione civile di Soleto

SOLETO - Un premio alla Protezione civile Ner Soleto per l’impegno profuso durante l’emergenza sanitaria da Covid-19: è stato consegnato dal sindaco del comune griko, Graziano Vantaggiato, un riconoscimento al presidente e ai volontari nel corso della cerimonia di ringraziamento tenutasi in piazza Garibaldi dal tema “Dal Volontariato una risposta alla crisi”

Alla cerimonia hanno partecipato Andrea Romano, capo di gabinetto della Provincia di Lecce, don Tony Drazza della segreteria generale della Conferenza episcopale italiana, Marco De Giorgi, capo dipartimento per le politiche giovanili della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e il vice sindaco Davide Cafaro. Nel corso dell’evento sono state consegnate altre targhe alle associazioni del territorio che si sono distinte nell’emergenza sanitaria, dall’associazione Francesco Marco Attanasi Onlus alla Caritas Diocesana, dalla Gi.Fra Gioventù Francescana alla Pro Loco, dall’associazione Com'era Soleto alla Podistica Soletum.

La targa alla Protezione Civile è stata consegnata dal tenente colonnello Paolo Mellone della Scuola di Cavalleria di Lecce. Nel suo intervento, il Presidente Giuseppe Chiriví ha voluto ringraziare la sua squadra di volontarie e volontari per la capacità e la professionalità dimostrata in questa pandemia lavorando a stretto contatto con la polizia locale, l'amministrazione comunale, le forze dell'ordine, il servizio civile nazionale, l'associazione Francesco Marco Attanasi Onlus e le associazioni cittadine.

“Sono orgoglioso – ha sottolineato - di rappresentare questa meravigliosa squadra di volontari a cui va il mio ringraziamento personale”.

Alcuni numeri sull'attività svolta dai nostri volontari di Protezione Civile: 250 buoni spesa "Emergenza Covid-19" del Comune di Soleto consegnati al domicilio degli aventi diritto; 1800 mascherine chirurgiche donate dalla Regione Puglia e distribuite ai cittadini presso la nostra sede con il supporto delle volontarie del Servizio Civile After School del Comune di Soleto; 500 mascherine in stoffa lavabili create da sarte nostre concittadine e distribuite al domicilio delle persone impossibilitate; 100 mascherine lavabili distribuite per conto della Palestra Demos Fitness di Monia Mazzotta; 200 gli interventi per assistenza domiciliare per consegna spesa alimentari, beni di prima necessità e farmaci a persone in quarantena o impossibilitate allo spostamento; 32 interventi per ritiro farmaci dalla Farmacia dell'Ospedale S. Caterina Novella di Galatina per i nostri cittadini impossibilitati allo spostamento; 25 Tablet e 20 notebook consegnati per conto dell'Istituto Comprensivo Statale di Soleto alle famiglie che avevano fatto richiesta per poter continuare la didattica a distanza.

E ancora migliaia di visiere protettive 3D ritirate e consegnate ai presidi ospedalieri e Rsa per conto dell'Associazione Francesco Marco Attanasi di Soleto con il supporto delle associazioni appartenenti al coordinamento provinciale di Protezione Civile; DPI, tute, mascherine, visiere e divise consegnate al Reparto Infettivi dell'Ospedale di Galatina per conto della ditta Ocean di Collemeto e della Palestra Demos Fitness; consegna e ritiro buoni spesa per conto della Caritas nonché consegna di derrate alimentari donate da alcune attività commerciali; consegna giocattoli al reparto Pediatria dell'Ospedale di Galatina da parte della Famiglia Francescana di Soleto; consegna di uova pasquali per conto del Gruppo Motociclisti di Soleto; 60 giorni di supporto al personale Asl presso la RSA La Fontanella, centinaia di ore a supporto a Polizia Locale e carabinieri di Soleto.