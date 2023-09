Prima retromarcia di Ita Airways: assicurato il terzo collegamento con Linate

LECCE – La politica rivendica la vittoria, con un coro unanime che va da destra a sinistra, ma è evidente come sulla questione del ridimensionamento dei collegamenti tra il Salento e Roma e Milano - che ciclicamente si ripropone - è in corso una sorta di braccio di ferro che impegna la compagnia, Aeroporti di Puglia e anche gli attori economici e istituzionali del territorio. In parole povere, è una questione di soldi e concorrenza.

Dopo lo proteste per l’annunciato taglio del volo di metà mattinata da Brindisi per Fiumicino (da ottobre), e di quello del tardo pomeriggio per Linate (da novembre), si sono moltiplicate le iniziative dei rappresentati politici: una delegazione di parlamentari pugliesi del centrodestra – formata da Mauro D’Attis, Roberto Marti, Andrea Caroppo, Saverio Congedo, Vito De Palma, Toti Di Mattina, Dario Iaia e Giovanni Maiorano - ha incontrato il 21 settembre il direttore generale della compagnia, Andrea Benassi, ottenendo una prima apertura che oggi si è tramutata in una comunicazione ufficiale con cui Ita Airways ha annunciato il ripristino, per la stagione invernale, dei voli tra Linate e gli scali di Brindisi (e Bari) di cui era stata programmata la soppressione.

Non solo: si aggiunge che la compagnia sta valutando la reintroduzione della terza frequenza giornaliera anche tra Brindisi e Fiumicino “compatibilmente con la disponibilità di flotta e la sostenibilità economica della rotta”. Si specifica, sul punto, che “il vettore auspica un supporto da parte di Aeroporti di Puglia e del territorio a sostegno dei propri sforzi operativi” e si fa esplicito riferimento alla necessità di evitare “discriminazioni rispetto al altri vettori che beneficiano di politiche di incentivazione a supporto delle proprie operazioni”. Ogni riferimento alle low cost, a partire da Ryanair, non è casuale.

Insomma, il dato che emerge è che bisogna sedersi a tavolino e parlarsi francamente. Lo sanno bene gli esponenti del centrodestra quando affermano a proposito dell'annuncio della compagnia: “Si tratta di un risultato importantissimo per il nostro territorio, ma è il primo: adesso, accogliamo positivamente la conferma di Ita di un’apertura sulla reintroduzione della terza frequenza giornaliera da Brindisi a Roma ed è su questo che lavoreremo. Come abbiamo già proposto, è fondamentale a questo punto fissare quanto prima un incontro con Aeroporti di Puglia e Regione, con il coinvolgimento delle Camere di Commercio dei territori interessati, per trovare una soluzione che tuteli i cittadini, le imprese e il territorio”.

Soddisfatta si è detta anche la presidente del Consiglio regionale, Loredana Capone: “Le nostre richieste, unitarie, sono state accolte, il buon senso probabilmente ha prevalso. E d’altra parte non poteva che essere così, la Puglia rappresenta uno snodo importante per il Mediterraneo, l’Italia e l’Europa e non poteva essere tagliato fuori”. Per quanto riguarda la richiesta di supporto avanzata dalla compagnia, l'esponente del Pd chiarisce: “Rispetto, invece, alla collaborazione che la compagnia auspica con Aeroporti di Puglia e il territorio a sostegno di questi sforzi operativi sono certa che, come sempre, ci sarà la massima collaborazione e che anche Ita s’impegnerà a garantire un servizio efficiente e competitivo. I prossimi incontri saranno fondamentali per garantire i migliori risultati”.