Aree per lo sport e cultura del cibo: rinascono Chiesetta Balsamo e Scipione Ammirato

LECCE – Nuova vita per Chiesetta Balsamo e Scipione Ammirato, i due importanti immobili storici della città di Lecce: la giunta comunale, infatti, nella giornata di ieri, ha approvato i progetti di riqualificazione e rifunzionalizzazione delle due strutture, che sorgono rispettivamente nel quartiere San Pio e tra Santa Rosa e il quartiere Ariosto.

I progetti sono stati finanziati grazie all’avviso regionale Puglia Sociale In e assegnano una funzione dedicata al benessere e allo sport per la Chiesetta Balsamo, dove sarà realizzato il progetto “Aree per lo sport in città” e una funzione dedicata alla cultura del cibo per lo Scipione Ammirato che diventerà una “Officucina”.

Due “hub di comunità”, progettati dall’amministrazione comunale insieme a servizio delle relazioni di quartiere, le cui attività saranno focalizzate su due temi importanti ai fini della determinazione della qualità della vita: il benessere fisico e la cultura del cibo. Si tratta di spazi che saranno connessi con il “HubQuarter” di Officine Mezzogiorno in via di realizzazione con Italia Camp nel quartiere Ferrovia e con i campetti di quartiere che l'amministrazione riqualificherà nell'ambito del progetto di partecipazione "Parola al quartiere".

La riqualificazione di Chiesetta Balsamo prevedrà la realizzazione di diversi ambienti destinati ad attività connesse con il benessere, la socialità e lo sport. Il piano terra della ex chiesetta cinquecentesca, negli spazi dell’ex cappella e delle ex sacrestie, sarà uno spazio polifunzionale a servizio del quartiere, troveranno posto le sale destinate alla segreteria e accoglienza, una sala destinata a manifestazioni e incontro che potrà essere utilizzata per eventi di quartiere e rappresentazioni, un ambiente destinato a riunioni e seminari.

Una grande sala a volte al piano terra sarà destinata al bike sharing a servizio di sportivi e visitatori. Al primo piano gli ambienti saranno attrezzati per attività sportive come cyclette, pilates, fitness e baby training. Prevista la realizzazione di sale spogliatoio e di una ulteriore sala riunioni. Tutto il complesso sarà reso accessibile secondo gli standard di legge.

La riqualificazione dell’immobile Scipione Ammirato pone come base la conservazione del palazzo, mira a restituire al quartiere le sue sale di pregio con nuove funzioni legate al mondo dell’enogastronomia e della valorizzazione dei prodotti locali, dotandole di un comfort contemporaneo dal punto di vista architettonico e impiantistico. Le soluzioni impiantistiche utilizzate sono tutte a vista, in un’ottica di reversibilità e minimo intervento. In particolar modo il progetto ruota attorno ai tre ambienti principali del Palazzo: l’aula voltata al piano terra, che diventerà aula formazione – coworking; la corte interna, che fungerà da spazio di relazione e perno tra piano terra e primo; la sala voltata al piano primo, che ospiterà corsi di cucina e temporary restaurant. La riqualificazione sarà l’occasione per rendere pienamente accessibile l’immobile.

“Due immobili storici che necessitano da tempo di un restauro e rifunzionalizzazione troveranno grazie a Puglia sociale in e alla collaborazione tra il Comune e Italia Camp una funzione nuova, connessa con il quartiere nel quale sorgono e con la città – dichiara il sindaco Carlo Salvemini – saranno due infrastrutture a sostegno della qualità della vita dei cittadini, che potranno trovare in essi attività e opportunità legate allo sport e al benessere, all’educazione alimentare e alla cultura del cibo”.

“Scipione Ammirato e Chiesetta Balsamo rinasceranno come luoghi di socialità, incontro, sport, attività di educazione alimentare, torneranno ad essere accessibili per tutti e aperti alla partecipazione dei cittadini dopo lunghi anni di chiusura o di sottoutilizzo – dichiara l’assessore ai Lavori Pubblici Marco Nuzzaci – abbiamo svolto un lavoro importante di progettazione, la collaborazione tra il settore Lavori Pubblici e Italia Camp ha dato ottimi frutti e saremo celeri nell’avviare le procedure di gara e i lavori che seguiranno. Questi spazi porteranno nuove attività e nuova socialità nei quartieri, a beneficio dei nostri concittadini”.