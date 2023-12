Lupi nel Salento: progetto scientifico per la gestione della loro presenza

LECCE – I lupi sono tornati a popolare le campagne e i boschi della provincia di Lecce, ma la consistenza attuale della popolazione non è nota nelle sue esatte dimensioni. Una stima risalente alla fine del 2021 indicava in una decina il numero più attendibile (qui l'articolo), ma oggi quell'ipotesi è stata sicuramente superata (lo fanno pensare anche episodi recenti di cui ci siamo occupati, come questo)

Sapere, dunque, quanti lupi vivono nel Salento è importante per gestire la loro presenza che, inevitabilmente, si intreccia con le attività di allevamento, ma anche con periodiche campagne di allarmismo sulla pericolosità di questo predatore che, tuttavia, è istintivamente portato a evitare la vicinanza degli esseri umani. “Hic sunt lupi” è il progetto voluto dall’assessorato all’Ambiente della Regione Puglia, in collaborazione con l’Istituto di ricerca sugli ecosistemi terrestri (Iret) del Consiglio nazionale delle ricerche e il dipartimento di Biologia e Biotecnologie “Charles Darwin” dell’Università degli Studi di Roma La Sapienza.

I dettagli sono stati spiegati nella conferenza stampa che si è tenuta nel campus Ecotekne e alla quale hanno preso parte l’assessora Anna Grazia Maraschio, la dirigente regionale del Servizio parchi e tutela della biodiversità, Caterina Dibitonto, e i ricercatori del Cnr-Iret Francesco Cozzoli e Francesco De Leo.

“Tutti ricordiamo l’uccisione dell’orsa Amarena in Abruzzo, per opera di un uomo armato di fucile. Un fatto che creò enorme sconcerto in tutta Italia – ha ricordato l’esponente del governo regionale -. Ma possiamo fare in modo che la morte di mamma orsa non sia vana se da essa traiamo un insegnamento: nell’era in cui l’essere umano ha colonizzato larga parte degli habitat della fauna selvatica, si pone con sempre più urgenza il tema della convivenza con i grandi predatori, come l’orso e il lupo. Quest’ultimo si è nuovamente insediato in Salento e la sua presenza sta destando curiosità e preoccupazione. Per trovare una soluzione occorre mettere da parte pregiudizi e ideologie e affidarsi alla ricerca, alla scienza. Per questa ragione ho fortemente voluto questo progetto. Il primo passo che possiamo fare è quello di conoscere, il più dettagliatamente possibile, la sua presenza sul territorio salentino, in modo da avere gli strumenti necessari per ogni valutazione”.

Il progetto si articolerà in una serie di attività: il primo step è il monitoraggio, fatto soprattutto con fototrappole per determinare la demografia, la distribuzione sul territorio, le abitudini alimentari. Altro obiettivo è quello di studiare la genetica dei lupi per comprenderne la provenienza, la struttura familiare e il livello di ibridazione con il comune cane domestico. Attenzione sarà poi riservata alla comunicazione al pubblico e al coinvolgimento dei cittadini, grazie anche al supporto di LifeWatch Italy, le cui osservazioni “sul campo” possono essere molto utili per gli studiosi. Messe a sistema tutte le informazioni, l’intenzione è quella di predisporre una bozza per un piano di gestione.

Il ricercatore De Leo ha spiegato: “Il lupo è uno dei mammiferi più studiati ma al contempo è anche animale estremamente versatile, in grado di variare le sue abitudini e alimentazione per adattarsi al contesto. Ne consegue la necessità di conoscere approfonditamente la realtà locale per formulare piani di gestione appropriati. Da parte di alcune amministrazioni si procede sempre più spesso a proclami sulla gestione della fauna selvatica spesso basati su argomenti non scientifici, volti a soddisfare a breve termine una parte dell’opinione pubblica. Per trarre il massimo vantaggio dalla risorsa lupo nel Salento, l’assessorato all’ambiente della Regione Puglia ha deciso invece di agire in maniera ponderata e intelligente, creando una solida base di conoscenze sugli effetti dei lupi sull’ambiente e sulla società salentina, sulla quale imperniare un piano di gestione informato ed efficace”.