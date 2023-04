Parco eolico offshore “Lupiae Maris”: primo approccio con il territorio

LECCE – Si è concluso oggi a Lecce il ciclo di tre incontri, denominati “Energy Talks”, su fonti rinnovabili e cambiamento climatico. L’iniziativa è del Gruppo Hope, che insieme alla Galileo ha creato la società di scopo “Lupiae Maris” che si propone di realizzare un parco eolico marino con 35 pale da 15 megawatt ciascuno nel tratto compreso tra il litorale leccese e quello di Brindisi, a circa 40 chilometri di distanza dalla linea di costa. La relativa istanza di valutazione di impatto ambientale è stata presentata il 30 dicembre al ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica.

Alle Officine Cantelmo, come nelle due precedenti tappe pugliesi (a Bari e a Brindisi), il ruolo da protagonista lo ha giocato Mario Tozzi, ricercatore del Cnr e divulgatore scientifico. Tozzi, noto al grande pubblico televisivo anche perché dal 2019 conduce “Sapiens – Un solo pianeta” su Rai 3,.davanti a una platea composta anche da scolaresche, ha spiegato con estrema chiarezza le ragioni non più rinviabili della transizione ecologica, riservando anche dure stoccate ai negazionisti del cambiamento climatico, ripetendo più volte che non c’è più tempo a disposizione per dibattere se e come contenere l’aumento della temperatura media sotto la soglia del grado e mezzo, limite indicato dalla stragrande maggioranza della letteratura scientifica come quello oltre il quale l’impatto anche sulle caratteristiche biologiche dell’essere umano sarebbe molto problematico da gestire.

All’amministratore unico di Hope Group, Michele Scoppio, il compito di illustrare i benefici dell’eolico off shore, ma anche il tipo di approccio che si vuole avere con le comunità locali per sviluppare il progetto in un clima di condivisione: “Il cambiamento climatico e l’attuale crisi energetica ci mettono davanti a delle sfide cruciali che come cittadini, imprenditori e rappresentanti delle istituzioni abbiamo l’obbligo di accogliere – ha spiegato Michele Scoppio, amministratore Unico di Hope Group -. L’obiettivo degli Energy Talks è proprio quello di iniziare ad avviare un percorso di consapevolezza che consenta a tutti gli attori coinvolti di parlarsi, confrontarsi, porsi domande e analizzare soluzioni possibili per trasformare una minaccia in opportunità per contribuire fattivamente alla costruzione di un futuro più sostenibile”.

All’incontro hanno partecipato anche l’assessora regionale all’Ambiente, Anna Grazia Maraschio, e il sindaco di Lecce, Carlo Salvemini. La prima ha esordito dicendo: “Non abbiamo più tempo. La transizione che dobbiamo accompagnare deve essere ecologica e deve essere attuata ora. Se ne fa un gran parlare, ma io ritengo che non si abbia consapevolezza, a tutti i livelli, a partire da noi decisori politici, che la transizione debba essere avviata ora, senza se e senza ma. Voi – ha detto rivolgendosi agli studenti presenti – avete tutto il diritto di protestare perché ciò che noi adulti abbiamo fatto è ora inaccettabile”.

Il primo cittadino, da parte sua, ha spiegato come la questione degli impianti eolici marini non possa essere lasciata in mano esclusivamente ai privati: “Noi, come Paese, dovremmo disporre di un piano di gestione dello spazio marittimo che ci dica come si può fare, cosa si può fare, dove si può fare. Dovremmo averlo approvato già da diversi anni, ma in Italia ancora non c’è. In assenza di questo piano non si può impedire ai soggetti privati di avanzare le loro proposte per raggiungere quegli stessi obiettivi che il governo si prefissa. Il paradosso è che, senza regolamentazione, arrivino plurime richieste di eolico offshore in Puglia che non possono oggettivamente essere gestite senza mettere in conto resistenze, perplessità e tensioni che solo una forte governance pubblica può sciogliere e dirimere”.