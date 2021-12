Puglia, altri 19 decessi. A fine anno processati oltre 100 mila tamponi e 5.807 i nuovi casi

LECCE - Oltre centomila tamponi eseguiti ed analizzati entro la fine dell’anno e l’ultimo bollettino regionale del 2021 conta 5.807 nuovi casi (su precisamente 104.288 test) di persone positive al covid-19 in Puglia. E si registrano purtroppo anche ben 19 nuovi decessi di pazienti le cui condizioni si sono aggravate negli ultimi giorni in seguito al contagio del virus.

In netta risalita dunque anche il numero degli attuali positivi: attualmente in Puglia i casi attivi sono ora ben 24.510 (ieri erano 19.740), ovvero 4.770 in più rispetto al dato precedente. La situazione aggiornata nei reparti ospedalieri rileva un aumento anche dei ricoveri: 276 i pazienti ricoverati in area non critica (35 in più di ieri) e 31 in terapia intensiva.

Gli oltre cinquemilaottocento casi di positività si suddividono tra i 1.990 nella provincia di Bari, i 520 nella Bat, 611 nella provincia di Brindisi, 900 nella provincia di Foggia, 1.217 nella provincia di Lecce (oltre alla diffusione dei contagi in maniera considerevole nei comuni quali Copertino, Nardò, Veglie e Surbo attenzionata la situazione anche per le positività tra medici e sanitari del pronto soccorso del Fazzi e del 118) e i 421 nella provincia di Taranto. Altri 130 sono residenti fuori regione e per altri 18 la provenienza è ancora in fase di definizione.

Con l’aggiornamento degli ultimi dati, complessivamente, dall'inizio della pandemia, sono 309.157 i pugliesi contagiati dal covid, di cui 39.334 in provincia di Lecce, e 6.987 i decessi totali. I soggetti totali guariti sono stati, sino ad ora, invece 277.660.

Il monitoraggio giornaliero dei servizi di controllo anti-covid della prefettura indica che nelle ultime ore sono state controllate 667 persone in merito al possesso del green pass e non si registrano sanzioni elevate. Due invece i soggetti che dopo il controllo sono state sanzionate per il mancato uso delle mascherine dove era necessario indossarle. Unica sanzione elevata anche per un titolare di un’attività commerciale sulle 85 verifiche complessive eseguite dalle forze dell’ordine nella giornata di ieri. Nel weekend di Capodanno i controlli saranno ulteriormente intensificati.