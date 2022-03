In Puglia altri 3.888 positivi. La copertura vaccinale sale al 74 percento

LECCE - Il resoconto giornaliero del bollettino epidemiologico riporta un numero considerevole di test eseguiti (tra tamponi molecolari e antigenici), ben 54.775 dai quali sono emersi 3.888 nuovi casi di contagio da Sars Cov2. Sul versante dei decessi il report ne annovera altri undici e il rendiconto complessivo delle vittime in Puglia dall’inizio della pandemia passa a 7.710

La provincia di Lecce fa registrare ancora il numero più alto di casi di positività che sono stati 1.204. Gli altri sono ripartiti tra i 1.102 della provincia di Bari, i 282 della provincia di Barletta-Andria-Trani, i 280 della provincia di Brindisi, i 524 della provincia di Foggia e i 463 della provincia di Taranto. Tra i residenti fuori regione si contano altri 20 casi e per altri tredici la provincia di appartenenza non è stata ancora definita.

Anche il dato sulla pressione ospedaliera tende al ribasso con una ulteriore riduzione delle occupazioni dei posti letto: i pazienti ricoverati in area medica, non critica, sono ora 572 (ieri erano 580), mentre i degenti in terapia intensiva scendono a 29.

Con l’aggiornamento di questi ultimi dati i casi totali di persone contagiate in Puglia dall’inizio della pandemia sale a 749.431 di cui 132.534 in provincia di Lecce.

Aggiornamento vaccinazioni

La Puglia resta sempre in testa alla classifica nazionale per la vaccinazione della fascia 5-11 anni, con il 50,8 per cento (15,3 punti sopra la media nazionale che invece è del 35,5 per cento). Il 44 percento della fascia in età pediatrica ha già ricevuto la seconda dose.

La terza dose-richiamo per l’intera popolazione pugliese, dai 12 anni in su, sale come copertura al 74 per cento (+4 percento rispetto alla media nazionale). In Puglia, inoltre, i vaccinati over 50 sono 1.673.540, su un totale di 1.788.776 pari al 94 per cento.

Il focus sulla provincia di Lecce indica che sono 1.769.340 le dosi di vaccino somministrate finora a cittadini residenti, di cui 648.560 prime dosi, 632.047 seconde dosi, 21.336 monodose e 467.397 terze dosi. E sono state 6.467 le vaccinazioni effettuate dalla Asl nell'ultima settimana tra punti vaccinali di popolazione, centri sanitari, farmacie e medici di medicina generale.

È in corso la somministrazione della quarta dose per i pazienti con estrema fragilità. I pazienti destinatari della vaccinazione vengono contattati direttamente dai centri o reparti di cura. È iniziata ieri anche la somministrazione del vaccino Novavax per gli over 18. Primo hub coinvolto la caserma Zappalà di Lecce dove 50 persone hanno chiesto di ricevere il nuovo vaccino.

Domani open day per il nuovo vaccino, dalle 8.30 alle 13,30 negli hub di Lecce, Gallipoli e Gagliano del Capo, e domenica a Maglie nell’ambulatorio mobile di piazza Moro.