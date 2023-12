Dalla Puglia a Milano, tempi di percorrenza ridotti di mezz’ora per cinque Frecciarossa

LECCE - Dal prossimo 10 dicembre si accorciano le distanze tra la Puglia, il Salento e Milano grazie alla velocizzazione di cinque Frecciarossa (che saranno instradati integralmente sulla linea dell’alta velocità Bologna-Milano). E che consentiranno tempi di percorrenza ridotti di mezz’ora per cinque collegamenti ferroviari da e per il Nord Italia.

Confermati anche i collegamenti tra la Puglia e la Capitale e le principali città della Puglia continuano ad essere servite da una trentina di Intercity, giorno e notte, diretti verso Roma, Bologna, Milano, Torino e Reggio Calabria, a cui da luglio si è aggiunta la nuova coppia di Intercity Bari-Napoli.

Le novità della stagione invernale legate ai trasporti e collegamenti ferroviari nazionali e regionali e del polo passeggeri sono state presentate oggi a Milano dall’amministratore delegato e direttore generale di Trenitalia, Luigi Corradi. E tra queste figurano anche le novità riguardanti le tratte con i territori pugliesi e salentini. E in treno e in bus si potranno anche raggiungere le località che ospitano i principali mercatini di Natale.

“Trenitalia e tutte le aziende del Polo Passeggeri stanno investendo in treni e bus di ultima generazione per garantire ai passeggeri un viaggio ancora più confortevole e attento all’ambiente” ha spiegato Luigi Corradi, “stiamo impegnando oltre un miliardo di euro l’anno per il trasporto regionale e, nei prossimi tre anni, i treni saranno quasi completamente rinnovati. Abbiamo siglato un contratto di circa un miliardo di euro per la fornitura di 40 nuovi Frecciarossa 1000 e, nell'ambito dei fondi del Pnrr, stiamo investendo in nuovi treni e carrozze Intercity, con particolare attenzione alle regioni del Sud. Con la Winter Experience consolidiamo ulteriormente i nostri sforzi e, nei prossimi mesi, offriremo ai nostri viaggiatori nuovi collegamenti per un’esperienza più completa e flessibile”

Le novità ferroviarie in Puglia

Da domenica 10 dicembre, come detto, si accorciano le distanze tra la Puglia e Milano grazie alla velocizzazione di cinque Frecciarossa che saranno instradati integralmentesulla linea Alta Velocità Bologna-Milano. Le altre Frecce che percorrono la linea Adriatica continueranno ad effettuare le attuali fermate. I treni interessati dalla velocizzazione di circa 30 minuti sono: Il Lecce-Milano delle 5.55 (con arrivo alle 14.25), il Bari-Milano delle 5.30 (arrivo 12.30), il Milano-Lecce delle 13,35 (arrivo alle 21.50), il Milano-Lecce delle 14.35 (arrivo alle 22.56) e il Milano-Taranto delle 11.35 (arrivo alle 19.46).

Collegamenti con Roma

L’offerta verso la Capitale resta confermata con quattro coppie di Frecciargento tra Lecce e Roma e una coppia di Frecciargento tra Bari e la capitale, tutti i giorni, più una coppia di Frecciarossa 1000 Lecce-Firenze-Milano (via Roma) e una coppia di Frecciarossa 1000 Taranto-Torino (via Roma). Nei weekend l’offerta si arricchisce con due coppie aggiuntive tra Lecce e la capitale (il sabato) e tra Roma e Lecce il venerdì.

Ventiquattro Frecciarossa tra Puglia e Nord Italia

Sempre dal 10 dicembre, sono ventidue i Frecciarossa che collegano, ogni giorno, i capoluoghi della Puglia con Bologna, Milano, Venezia e Torino: una coppia Lecce-Torino, due coppie Lecce-Venezia, tre coppie Bari-Milano, una coppia Taranto-Milano (via Bari), tre coppie Lecce-Milano più una coppia di Frecciarossa 1000 Lecce-Firenze-Milano (via Roma) e una coppia di Frecciarossa 1000 Taranto-Torino (via Roma). Tra questi i cinque Frecciarossa che saranno velocizzati con un risparmio di tempo di circa mezz’ora.

Confermata l’offerta Intercity Giorno e Notte

Le principali città della Puglia continuano ad essere servite anche da una trentina di Intercity Giorno e Notte diretti verso Roma, Bologna, Milano, Torino e Reggio Calabria, a cui da luglio si è aggiunta la nuova coppia di Intercity Bari-Napoli.

Sul fronte del trasporto Regionale-Trenitalia, l’offerta di collegamenti è confermata in abbinamento con i servizi Link turistici di Trenitalia per la Valle d’Itria operati da Ferrovie del Sud Est. Garantite fino a 20 corse giornaliere sulla linea Bari-Alberobello ?e 20 corse sulla linea Bari-Grotte di Castellana.

In treno e in bus ai mercatini di Natale

La Winter Experience in Puglia quest’anno rinnova gli appuntamenti ai mercatini e alle fiere di Natale in programma a Lecce, Bari, Alberobello, Locorotondo e Tricase e con un’offerta di collegamenti per raggiungere anche il Carnevale di Putignano.

Le offerte e le tariffe più convenienti

Viaggiare sui Frecciarossa in inverno sarà più conveniente grazie alle numerose offerte e promozioni pensate e comunicate da Trenitalia. Con FrecciaDays, si possono ottenere sconti fino al 70 percento per muoversi il martedì, mercoledì e giovedì. Mentre con Freccia2x1, si viaggia in due al prezzo di uno.

E ancora con le tariffe legate a FrecciaSenior gli over 60 potranno acquistare biglietti a 29 euro e 39 euro. I giovani fino ai 30 anni potranno invece usufruire dell’offerta FrecciaYoung, viaggiando a 19 e 29 euro. Alle famiglie è riservata l’offerta FrecciaFamily che fa viaggiare gratis gli under 15 e con una riduzione del 50 percento gli adulti. Fino all’8 gennaio tutti i cani viaggeranno gratis a bordo delle Frecce.

Chi viaggia con Intercity potrà usufruire dell’offerta Insieme, riservata ai gruppi composti da 3 a 5 persone, che consente di acquistare biglietti con sconti variabili fino al 60 per cento. Lo speciale a/r weekend al 40 percento in meno con partenza il sabato e ritorno la domenica. Mentre l’opzione Me&You fa risparmiare fino al 50 percento quando si viaggia in due.

Per rendere ancora più confortevole e divertente il viaggio dei più piccoli, Trenitalia ha attivato una collaborazione con Loquis per dar vita a “Travel Kids”: una nuova serie di podcast pensata per i bambini in viaggio, che sarà disponibile nella sezione Intercity dell’app Loquis. Le famiglie che viaggiano con Intercity potranno scegliere l’offerta BimbiGratis, che dà la possibilità ai nuclei composti da 2 a 5 persone di far viaggiare i ragazzi sotto i 15 anni gratuitamente e gli adulti con lo sconto del 40 per cento. Anche a bordo degli Intercity tutti i cani viaggeranno gratis fino all’8 gennaio.

Gli under 30 iscritti a X-Go (l’iniziativa gratuita di Intercity e Regionale che permette di accumulare punti e ottenere cashback) potranno usufruire di sconti fino al 70 percento; gli over 60 iscritti a X-Go, invece, fino al 50 percento. Chi è iscritto a X-Go potrà partecipare al concorso “Very X-Mas”, che dal 1 al 24 dicembre vede in palio oltre 100 premi al giorno.

Chi viaggia con Eurocity potrà usufruire della promo 2x1-Mercatini per i viaggi Italia-Svizzera, in cooperazione con le Ferrovie Federali Svizzere, in vendita fino al 10 dicembre, per viaggiare fino al 20 dicembre.

Per spostarsi liberamente per 3 o 5 giorni sui treni regionali, regionali veloci e metropolitani di Trenitalia e Trenitalia Tper, si potrà scegliere l’offerta Italia in Tour. Sui treni del Regionale viaggiano gratis gli animali domestici di piccola taglia all’interno del trasportino.