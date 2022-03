La Puglia nella morsa di Omicron-2 sino a Pasqua. Altri 7.909 casi positivi

LECCE - L'allarme degli esperti viaggia veloce come la rapidità dei contagi che la variante Omicron 2 ha innescato nella brusca risalita dei casi di positività al Sars Cov 2. Anche in Puglia la situazione di stabilità, tendente al rialzo della recrudescenza della diffusione del virus, resterà pressoché invariata almeno sino a Pasqua.

E si spera solo che la barriera costituita dall’alto numero delle vaccinazioni possa contenere i ricoveri e la pressione sugli ospedali che già denotano nuovi affanni per via della carenza del personale dettato anche dalla positività di molti operatori sanitari.

Il bollettino regionale odierno conta 7.909 i nuovi casi d'infezione al virus rilevati nelle ultime 24 ore su 37.811 test giornalieri eseguiti. Sono undici i nuovi decessi registrati.

Non si arresta la circolazione del virus soprattutto nelle province di Lecce e Bari che anche in questo avvio di fine settimana presentano il numero più alto di contagi: ne sono stati rilevati rispettivamente 2.130 nel Leccese e 2.570 nel territorio Barese.

Gli altri contagi sono ripartiti tra i 555 della provincia di Barletta-Andria-Trani, i 674 della provincia di Brindisi, i 1.034 della provincia di Foggia e gli 890 della provincia di Taranto. Tra i residenti fuori regione si contano altri 41 casi e per altri quindici la provincia di appartenenza non è stata ancora definita.

I pazienti ricoverati in area medica, non critica, sono 620 (ieri erano 611), mentre i degenti in terapia intensiva sono ora 32. Il numero delle persone attualmente positive continua a risalire: i casi attivi sono ora 116.334 115.267, vale a dire 1.067 più di ieri, ma con 6.831 persone che si sono nel frattempo negativizzate.

Con l’aggiornamento dei dati odierni il numero totale di persone contagiate in Puglia dall’inizio della pandemia sale 883.273, di cui 172.962 in provincia di Lecce.