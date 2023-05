Puglia pronta ad accogliere i Sette Grandi. Emiliano: “Il luogo adatto lo sceglie il Governo”

BARI - L’annuncio della premier Giorgia Meloni alla vigilia dell’ultimo week end e la contestuale comunicazione telefonica al presidente Michele Emiliano, ha rinvigorito la caratura internazionale della Puglia, scelta quale territorio che storicamente fa da ponte tra occidente e oriente.

Il summit del G7 del 2024, a guida italiana, si terrà nella seconda metà di giugno, e dopo il voto europeo, previsto il 9-10, si svolgerà in Puglia e ora il toto-location ha già preso il sopravvento dopo le prime dichiarazioni di entusiasmo e soddisfazione sciorinate a seguito dell’annuncio giunto direttamente da Hiroshima.

La presidente del Consiglio sembra avere anche già le idee anche sulla località primaria destinata ad accogliere i leader dei sette Paesi più economicamente sviluppati del mondo, ma per ora nessun anticipazione anche perché il lavoro di scrematura e di pianificazione, che a questo punto durerà un anno intero, coinvolgerà direttamente le stesse nazioni partecipanti.

"La sede precisa ve la dico la prossima volta. C'è tempo, è fra un anno. Ce l'ho, ma preferisco dirvela la prossima volta", ha chiosato la premier all’atto dell’annuncio. E anche il presidente regionale Emiliano non sembra aver certezze di sorta, mentre oltre al capoluogo di Bari, sono già pronte a giocarsi le proprie carte anche altri territori “significativi” del contesto regionale: primo tra tutti il Salento e il Canale D’Otranto, dove si potrebbero concentrare le attenzioni dei futuri emissari di Palazzo Chigi incaricati di vagliare le località più idonee.

Con il sottosegretario alla presidenza del consiglio dei Ministri, Alfredo Mantovano, e il ministro Raffaele Fitto pronti a caldeggiare l’ipotesi della costola adriatica della provincia di Lecce.

“La prossima location del G7 in Puglia è un segreto assoluto e non spetta certo a me individuarla, ma spetterà al presidente del Consiglio, al Governo e probabilmente consultando anche le varie nazioni che dovranno partecipare all'evento. A noi spetta solo collaborare” ha puntualizzato il Governatore di Puglia, Michele Emiliano nelle scorse ore.

“Torno a ringraziare il Governo italiano perché normalmente si va in un luogo che ha la capacità di gestire un evento del genere, che è senza precedenti nella storia della Puglia per dimensione, importanza politica e sicurezza” ribadisce con soddisfazione il presidente della Regione, “sono elementi che riconoscono alla Puglia anche il fatto che c'è un dispositivo di protezione, che deriva dallo schieramento delle forze armate di terra, di mare e di aria che è tra i più importanti d'Italia”.

Queste le parole del presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, rispondendo alle domande dei giornalisti a proposito delle possibili location nelle quali si svolgerà il G7 del 2024, annunciato dalla premier Giorgia Meloni a conclusione del forum intergovernativo di Hiroshima.

“Ho apprezzato molto la cortesia e lo stile istituzionale del presidente Meloni perché non sono consuete” ha concluso Emiliano, “qualunque sarà il posto scelto rappresenterà lo sforzo di accoglienza che noi facciamo verso chiunque in nome della pace e del dialogo tra le nazioni. E in nome di San Nicola che oltre a protettore di Bari diventerà per questa storica occasione protettore di tutta la Puglia territorio che rappresenta nel suo complesso il crocevia tra oriente e occidente”.

Sul nodo location non sono da escludere anche le ipotesi che vedrebbero in lizza località attrezzate e storicamente rilevanti come Castel del Monte nel territorio della Bat, la provincia barese con Polignano a Mare, o le zone del brindisino di Ostuni o di Fasano con l’accogliente frazione di Savelletri.