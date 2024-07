Vigili del fuoco: in arrivo cinque unità, ma nel Salento ne servirebbero 70

BARI – Trenta vigili del fuoco in più per contribuire alla gestione dell’emergenza incendi boschivi in tutta la Puglia. In sostanza, cinque per ognuna delle sei province che compongono la regione. Una goccia nell’oceano, una dotazione del tutto insufficiente. E per capire perché, basti pensare che solo dal Comando provinciale di Lecce la richiesta avanzata era stata di un minimo di sessanta unità. Meglio se settanta. Tant’è. Bisognerà accontentarsi di questa squadra, in arrivo dopo un accordo stipulato a Bari.

A renderlo noto è stato oggi il presidente del Comitato regionale permanente della Protezione civile, Maurizio Bruno. “Ieri mattina – spiega Bruno, tramite una nota dell’agenzia di stampa che fa capo direttamente al Consiglio regionale di via Capruzzi – con il prefetto di Bari Francesco Russo, il direttore regionale dei Vigili del fuoco Gianpiero Boscaino e la dirigente Barbara Valenzano, ho partecipato per conto della Regione Puglia alla sottoscrizione dell’accordo tra Regione e Ministero degli Interni, per il potenziamento del servizio di contrasto agli incendi boschivi”.

“È un programma operativo atteso da tempo – aggiunge Bruno –, soprattutto dai nostri vigili del fuoco in costante carenza d’organico e costretti a turni massacranti e rischi notevoli soprattutto in estate, come purtroppo la cronaca delle ultime ore ci conferma”. Il riferimento, in questo caso, è evidentemente alla tragedia avvenuta in Basilicata, dove due operatori sono morti mentre tentavano di soccorrere una famiglia minacciata dalle fiamme a Nova Siri, in provincia di Matera.

“In particolare – precisa Bruno –, grazie a questo accordo della durata di un anno, la direzione regionale dei vigili del fuoco assicura, in aggiunta alle squadre ordinarie già in servizio, quelle di antincendio boschivo. Saranno sei, una per provincia, ognuna dotata di cinque unità operative, con automezzi idonei allo spegnimento”. Le squadre saranno operative ogni giorno fra le 8 del mattino e le 20 di sera, fino al prossimo 30 settembre.

L’obiettivo dichiarato è quello di “consentire alle squadre ordinarie di dedicarsi ai tanti altri interventi richiesti ogni giorno ai vigili del fuoco, evitando che le poche risorse operative siano continuamente dislocate sul territorio per contenere incendi boschivi, aggravando una situazione già difficile”. In sostanza, per Bruno, “grazie a questa intesa sarà garantita maggiore sicurezza ai nostri cittadini, al territorio e ai vigili del fuoco”.

Si tratta di un passo in avanti, è chiaro, ma tutt’altro che risolutivo. Gli organici restano comunque risicati. E basti pensare che una singola colonna mobile che arrivi in supporto da altre regioni, proprio come accaduto nei giorni scorsi nel Salento, con l’invio di una formazione da Pescara, è composta da nove operatori.

