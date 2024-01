Raccolta differenziata in Puglia: Lecce supera Barletta tra le città capoluogo

LECCE – Nemmeno per il 2022 figurano comuni della provincia di Lecce nella cerchia ristretta delle città pugliesi classificate come “rifiuti free”, dove cioè si raggiunge almeno il 65 percento di raccolta differenziata e non si supera una quantità pro capite di 75 chilogrammi di rifiuti destinati alla discarica.

In quest’edizione del dossier annuale di Legambiente (su dati dell'Istituto Superiore per la protezione e ricerca ambientale che differiscono leggermente da quelli con cui la Regione determina la cosiddetta ecotassa), compaiono nella categoria dei virtuosi otto centri: Laterza, Mottola, Bitritto, Volturino, Roseto Valfortore e Ascoli Satriano, Montemesola e Monteparano. Si tratta di centri molto piccoli (il più grande è Mottola con poco più di 15mila abitanti). L’anno precedente erano sette e gli unici a confermarsi sono stati Bitritto, Volturino e Montemesola.

Per quanto riguarda le città capoluogo Trani mantiene primo posto con il 75,3 percento di differenziata mentre Lecce strappa il secondo posto a Barletta, con il 67,6 e un miglioramento del 3,3 percento rispetto all’anno precedente (163 i chilogrammi pro capite destinati alla discarica). Poco più indietro si colloca Andria, il distacco di Brindisi, Bari, Taranto e Foggia rimane, invece, netto.

Il dato medio pugliese è del 58,6 percento che vale il secondo posto tra le regioni meridionali: la Basilicata fa meglio col 63,7. Nella classifica nazionale la Puglia va meglio di Sicilia, Lazio, Calabria, Campania, Molise e anche Liguria ma continua a persistere il nodo della mancata chiusura del ciclo dei rifiuti: si continuano a portare ancora troppi rifiuti fuori regione, con evidente ricaduta sul costo del servizio, mentre sono isolati i casi di amministrazioni comunali che si assumono la responsabilità di accogliere impianti sul proprio territorio. La maggior parte si oppone o fa spallucce per non incorrere nella disapprovazione della popolazione, sentimento che spesso prescinde da ogni valutazione di tipo scientifico e razionale. La sindrome Nimby (non nel mio giardino) si salda con quella Nimto (non durante il mandato elettorale).

Nello specifico della provincia di Lecce, il cui dato medio del 63,9 percento è il più alto della regione, ben 24 (due in più rispetto all’anno precedente) sono i Comuni che hanno non fornito dati al sistema regionale di riferimento per i rifiuti o che lo hanno fatto in maniera incompleta: si tratta di Alessano, Alezio, Cannole, Caprarica di Lecce, Carpignano Salentino, Casarano, Castro, Gagliano del Capo, Galatina, Martignano, Neviano, Nociglia, Novoli, Ortelle, Otranto, Santa Cesarea Terme, Scorrano, Specchia, Sternatia, Supersano, Taurisano, Trepuzzi, Tuglie e Vernole.

Tra i 38 comuni che invece centrano l’obiettivo di legge della soglia minima del 65 percento si distinguono – in virtù della combinazione del dato della raccolta con quello della quantità pro capite inviata in discarica – Salice Salentino con il 77,6 percento e 108,6 kg; Surbo con il 76,5 percento e 108,4 kg; Melissano con il 75,2 percento e 98,1 kg.

In termini di crescita della percentuale di raccolta differenziata si segnalano Miggiano con un incremento del 28,5 percento per un totale del 66,5; Tricase con un balzo del 24,7 percento per un totale del 69,1; Tiggiano con il 21,8 per un totale del 70,7 percento. Migliorano sensibilmente i dati, ma non ancora abbastanza per superare la soglia del 65 percento, per Castrignano del Capo; Castrignano de’ Greci; Sogliano Cavour, Salve e Patù.

È stata introdotta una speciale classifica per i comuni costieri, questo perché l’afflusso turistico determina modalità di conferimento e sovraccarichi sui servizi che non sono sempre facili da gestire e quindi si vuole sottolineare il lavoro delle amministrazioni che comunque superano la soglia del 65 percento. Dei 27 comuni pugliesi inclusi in questo elenco, dieci sono in provincia di Lecce: Alliste, Tiggiano, Nardò, Tricase, Porto Cesareo, Lecce, Morciano di Leuca, Racale, Corsano, Galatone.

Scarica il dossier Comuni Ricicloni 2023