Rinnovata, sicura, accogliente: riapre scuola primaria di via Repubblica

VERNOLE – Rinnovata, sicura, accogliente: dopo tre anni di chiusura, è stata inaugurata la scuola primaria di via della Repubblica a Vernole, che godrà di un campetto da calcio completamente recuperato, spazi verdi curati, un auditorium e un nuovo centro cottura destinato al servizio mensa.

L’immobile è stato oggetto di un intervento di riqualificazione ed adeguamento sismico e normativo per il recupero funzionale dell’edificio scolastico, con finanziamento della Regione Puglia ottenuto dal Comune di Vernole nel 2017 (giunta Luca De Carlo).

Da ieri il plesso è tornato ad ospitare gli alunni del tempo pieno e ordinario della scuola primaria del territorio comunale, dopo la cerimonia d’inaugurazione con il simbolico taglio del nastro, alla presenza del sindaco Mauro De Carlo e dell’amministrazione comunale, dell’assessore regionale alla scuola Sebastiano Leo, del dirigente scolastico dell’Istituto comprensivo “A. Diaz” di Vernole e Castri Pantaleo Antonio Conte, del corpo docente e dei collaboratori scolastici, delle famiglie e dei tanti volontari che in questi giorni hanno contribuito alle operazioni di trasferimento dei materiali scolastici.

Il Comune ha curato inoltre la creazione di un giardino mediterraneo all’interno del cortile della scuola e un progetto di comunicazione sociale: sulla porta di ogni classe c’è la foto di un personaggio noto (Samantha Cristoforetti, Bebe Vio, Alex Zanardi, Usain Bolt, Laymah Gbowee, Albert Einstein, Frida Kahlo, Nelson Mandela, Margherita Hack, Giovanni Falcone e Paolo Borsellino) e una citazione fortemente simbolica che racchiude un concetto da approfondire con l’aiuto delle insegnanti.

“Un giorno importante per la nostra comunità - commenta il sindaco Mauro De Carlo - perché questa scuola, con spazi verdi così ampi, campetto e locali studiati per i più piccoli, meritava di tornare a svolgere la sua funzione. È stata una lotta contro il tempo per restituire questo luogo alle famiglie e ai bambini, perché quando un edificio pubblico, tra l'altro oggetto di finanziamento regionale ottenuto nel 2017 dall'amministrazione di cui facevo parte, rimane chiuso si crea un danno dal punto di vista economico ma soprattutto sociale”.