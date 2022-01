Appena 20mila tra test e tamponi processati: risultato positivo l'11 percento

LECCE – Sono 2.209 gli esiti positivi su 20.437 tra test e tamponi processati pari all’11 percento del totale. In provincia di Lecce le nuove diagnosi di infezione da Sars Cov 2 sono state 482.

Di fatto invariato, rispetto al dato del giorno prima, il numero dei pazienti ricoverati nei reparti Covid: sono 732 in area medica (+1) e 62 in terapia intensiva. Non sono stati registrati decessi. Il numero dei casi attuali in Puglia, riportato nell'odierno bollettino epidemiologico, è di 140.665.

Sul fronte della vaccinazione, la Puglia conserva il primato delle somministrazioni in fascia pediatrica, con il 48,3 percento di copertura con prima dose (il 21 ha ricevuto anche la seconda). Per quanto riguarda la popolazione interessata dalla terza dose (o richiamo) la quota raggiunge è del 65 percento, oltre quattro punti sopra la media nazionale. In provincia di Lecce le vaccinazioni fatte ieri sono state 5.106.