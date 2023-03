Anfiteatro, consegnato il cantiere per il restauro e il consolidamento: lavori per 9 mesi

LECCE – Il cantiere dell’Anfiteatro Romano di Lecce è stato ieri (martedì) formalmente consegnato alla ditta che si è aggiudicata la gara per il restauro dell’importante sito archeologico che, insieme, al Teatro Romano è sotto la diretta competenza della Direzione Regionale Musei Puglia (che fa capo al ministero dei Beni Culturali).

I lavori, per circa un milione e mezzo di euro, saranno condotti dalla Marullo Costruzioni srl, con termine previsto per i primi giorni di dicembre. Rispetto alle previsioni che hanno accompagnato la presentazione del progetto (il 14 giugno), si registra un ritardo nell’affidamento definitivo, che era atteso entro il mese di ottobre, ma ora l’iter è stato perfezionato e si può entrare nella fase propriamente operativa.

Gli interventi principali prevedono il restauro delle strutture, il consolidamento delle arcate esterne (in parte già realizzato con lavori di somma urgenza nel 2020) e il miglioramento funzionale sul piano dell’accessibilità e della fruibilità per consentire una piena valorizzazione dell’anfiteatro, costruito tra il I e il II secolo dopo Cristo. Il programma delle opere da realizzare è stato condiviso con la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio di Lecce.

Come ebbe modo di illustrare in conferenza il direttore dell’Anfiteatro, Pietro Copani, sarà possibile - con iniziative speciali compatibili con le esigenze di cantiere - visitare l’Anfiteatro, secondo un percorso prestabilito, anche nella fase di restauro per toccare con mano i lavori in itinere. Si tratta di una modalità di fruizione che si è rivelata negli ultimi anni una carta vincente, come accaduto, ad esempio, per il restauro della facciata della basilica di Santa Croce. L’apertura completa è fissata all’inizio del 2024.