Un punto di ritrovo per i giovani: riapre il centro culturale “Rina Durante”

MELENDUGNO – Dopo anni di attesa torna a disposizione della comunità di Melendugno il centro culturale “Rina Durante” che viene restituito alla collettività e che diventa un luogo di ritrovo soprattutto per i giovani del territorio.

La cerimonia di inaugurazione si terrà l’8 marzo prossimo, alle 17, nella giornata che celebra le donne e quindi anche la compianta Rina Durante divenuta un volto simbolo del Salento, con la presentazione di “Galattica – Rete giovani Puglia”.

Il Comune ha candidato il progetto per la riapertura del centro all’avviso pubblico della Regione Puglia, teso a fornire ai giovani servizi per l'informazione, l'accompagnamento e il supporto all'attivazione e a promuovere azioni di animazione territoriale tra pari, all'interno di spazi pubblici già destinati ad accogliere iniziative a favore del mondo giovanile. Il progetto è stato finanziato e ora il centro "Rina Durante" potrà essere riaperto e creare opportunità per i giovani.

C’è soddisfazione nell’amministrazione comunale che ha voluto fortemente questo progetto: “Siamo molto contenti di restituire questo spazio, totalmente rinnovato – spiega il sindaco Maurizio Cisternino -, ai nostri giovani per sostenerli nella loro crescita. Un'opportunità che abbiamo colto al volo, un luogo che cercheremo di valorizzare il più possibile”.

Rivendica questo risultato come proprio obiettivo il presidente del consiglio con delega alle politiche giovanili Cosimo Dima: "È stato un mio obiettivo fin dall'inizio perché, da piccolo, il centro è stato la mia seconda casa”.

“Credo nella forza dei giovani – aggiunge -, nella loro passione e in tutto ciò che riescono a fare sul territorio. Sarà un luogo del fare, un luogo che mettiamo a loro disposizione affinché possano esprimersi appieno creando anche opportunità di lavoro”.

