Scomparsa una 19enne brindisina: è stata vista per l’ultima volta a Lecce

BRINDISI – Si è allontanata da Brindisi nel pomeriggio ieri (domenica 7 gennaio) e ha raggiunto in treno Lecce, dove è stata vista per l’ultima volta. Da circa 24 ore non si hanno notizie di Martina Gargiullo, una brindisina di 19 anni. Un appello social viene lanciato dall’associazione “Penelope Puglia – associazione famiglie e amici persone scomparse” attraverso la propria pagina Facebook.

Martina è uscita da casa intorno alle ore 15 di domenica. Circa un’ora dopo il suo telefono cellulare è stato trovato in un cestino getta carte, presso la stazione ferroviaria di Brindisi. I familiari si sono subito rivolti alle forze dell’ordine e in serata hanno sporto denuncia di scomparsa negli uffici della questura di Brindisi.

Martina è stata ripresa da una telecamera della stazione di Lecce, dove avrebbe preso un taxi. Un ultimo avvistamento è avvenuto intorno alle ore 20.30 nei pressi dell’hotel Tiziano, alle porte del capoluogo salentino.

Alta 151 centimetri e di corporatura esile, la 19enne ha un neo sulla punta del naso. I suoi occhi sono castani e i capelli castano scuro. Quando è uscita da casa calzava un paio di stivali neri e indossava un paio di jeans, oltre a un piumino nero corto. L’associazione Penelope invita chiunque dovesse avere informazioni a contattare le forze dell’ordine o la stessa associazione al numero 3299725717.