Ricognizione dei contratti e internalizzazione dei lavoratori: nel mirino i subappalti

LECCE – Uno sciopero di due ore, dalle 13 alle 15, si è svolto all’esterno del Nardò Technical Center, dove ieri ha perso la vita un driver di 36 anni impegnato a bordo di una moto in un collaudo lungo la grande pista ad anello utilizzata da numerosi marchi per provare i loro prototipi.

Alla protesta ha partecipato anche Gigia Bucci, segretaria generale della Cgil Puglia: “Bisogna andare oltre il minuto di silenzio e fare rumore, chiamare alle responsabilità le istituzioni e le imprese. È assordante il silenzio di Confindustria, delle parti datoriali sia rispetto alla tragedia di Firenze sia rispetto a tutti gli altri incidenti dell’ultimo anno. Noi chiediamo di orientare le risorse pubbliche in coerenza con l’applicazione dei contratti nazionali, con la qualità dell’occupazione che passa necessariamente dalle condizioni di lavoro che a loro volta dipendono dalla qualità dei contratti”.

Con lei c’era anche la segretaria provinciale, Valentina Fragassi: “Noi chiediamo di eliminare i subappalti e di applicare il contratto che hanno altri lavoratori, quello dei metalmeccanici”.

Ciro Di Gioia, segretario generale Fiom Lecce, ha ricordato che da tempo molti sforzi sono concentrati sui nodi che riguardano il centro di collaudo: “Non siamo qui per una mera manifestazione di cordoglio, quello è scontato, ma per dare il senso della nostra azione che non nasce oggi. Noi siamo qui perché già c’eravamo a contrattare con le aziende appaltatrici e con la stessa Ntc per migliorare le condizioni di questi lavoratori che, per quanto ci riguarda, dovrebbero essere tutti dipendenti della Ntc. La tragedia di ieri deve necessariamente accelerare il processo di internalizzazione”.

La Fim Cisl di Lecce ribadisce con forza l'importanza fondamentale di perseguire la battaglia a favore della sicurezza di tutti i lavoratori e di volersi fare promotrice di una serrata interlocuzione con l’azienda sulla questione: “Non può essere considerata – ha dichiarato il segretario generale Maurizio Longo - una mera formalità, ma un diritto fondamentale che deve essere garantito con fermezza. É quotidiano il nostro impegno affinché ogni ambiente lavorativo sia dotato delle misure necessarie a prevenire tragedie simili”.

