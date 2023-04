Rifiuti conferiti in discarica: Vernole è il comune più virtuoso nel Salento

LECCE - È Vernole il comune salentino più virtuoso in termini di raccolta differenziata in provincia di Lecce, con una percentuale dell’87,55. I dati, relativi all’intero 2022, sono stati diffusi dalla sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche del dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana della Regione Puglia. Chiude la classifica Supersano con il 23,18.

Si tratta di un aggiornamento molto atteso perché serve a determinare quanto gli enti pagheranno per il conferimento in discarica. Il principio è chiaro: quanto più si differenzia, meno si paga. La legge stabilisce una soglia minima del 65 percento: chi lo oltrepassa gode di una riduzione progressiva in base al margine positivo (più superi la soglia, più risparmi); chi resta al di sotto paga 30,98 euro a tonnellata, importo che comprende la maggiorazione del 20 percento sulla tariffa ordinaria di 25,82 euro.

Di seguito i risultati raggiunti da tutti i comuni salentini. Per ciascuno degli 11 ambito di raccolta ottimale (Aro), che hanno preso il posto dei precedenti 3 ambiti territoriali ottimali (Ato). In grassetto i comuni con la maggiore percentuale e quelli con la quota minore.

Aro 1: Campi Salentina (76,30); Guagnano (66,63); Novoli (79,16); Salice Salentino (76,35); Squinzano (73); Surbo (75,11); Trepuzzi (70,73).

Aro 2: Calimera (73,37); Caprarica di Lecce (58,44); Castri di Lecce (64,85); Cavallino (67,12); Lizzanello (62,87); Melendugno (54,69); San Cesario di Lecce (67,05); San Donato di Lecce (50,67); San Pietro in Lama (63,49); Vernole (87,55).

Aro 3: Arnesano (70,43); Carmiano (67,84); Copertino (71,59); Lequile (68,25); Leverano (75,49); Monteroni di Lecce (66,86); Porto Cesareo (68,19); Veglie (71,23).

Aro 4: Lecce (70,08).

Aro 5: Bagnolo del Salento (41,65); Cannole (non disponibile); Carpignano Salentino (57,40); Castrignano de’ Greci (57,73); Corigliano d’Otranto (71,61); Cursi (26,97); Galatina (74,23); Martano (non disponibile); Martignano 32,94; Melpignano 54,97; Palmariggi (non disponibile); Sogliano Cavour (56,20); Soleto (26,76); Sternatia (25,33); Zollino (36, 44).

Aro 6: Alezio (71,63); Aradeo (73,69); Collepasso (72,44); Galatone (66,08) Nardò (71,42); Neviano (65,02); Sannicola (65,32); Seclì (66,98); Tuglie (71,19).

Aro 7: Andrano (38,95); Botrugno (31,40); Castro (39,45); Cutrofiano (29,40); Diso (44,66); Giuggianello (42,71); Giurdignano (33,22); Maglie (74,17); Minervino di Lecce (39,60); Muro Leccese (34); Nociglia (30,39); Ortelle (43,18); Otranto (24,05); Poggiardo (37,05); Sanarica (24,77); San Cassiano (37,48); Santa Cesarea Terme (35,69); Scorrano (24,56); Spongano (37,71); Supersano (23,18); Surano (34,77); Uggiano La Chiesa (30,59).

Aro 8: Alessano (66,41); Castrignano del Capo (56,55); Corsano (66,92); Gagliano del Capo (63,14); Morciano di Leuca (69,52); Patù (61,78); Salve (65,49); Tiggiano (69,05); Tricase (70,43).

Aro 9: Casarano (56,39); Matino (68,42); Miggiano (66,45); Montesano Salentino (72,37); Parabita (68,93); Ruffano (72,58); Specchia (75,56).

Aro 10: Acquarica del Capo-Presicce (66,64); Taurisano (65,35); Ugento (64,36).

Aro 11: Alliste (71,32); Gallipoli (63,95); Melissano (76,95); Racale (69,52); Taviano (64,53).