Ripetitori di telefonia nel parco e nel bosco: il Tar dispone una verifica

LECCE – Sarà il presidente dell’Ordine degli ingegneri della provincia di Lecce, o un suo delegato esperto in telecomunicazioni, a svolgere l’approfondimento richiesto dalla Sezione Terza del Tar Puglia, sede di Lecce, in merito alla controversia che vede da una parte Cellnex Italia Spa, società specializzata in infrastrutture per la comunicazione, e dall’altra gli enti che hanno opposto il diniego alla richiesta di realizzare due stazioni radio a servizio di Wind Tre, una in territorio di Lecce, l’altra in quello di Gallipoli. I contenziosi sono due, ma la sostanza è sovrapponibile tanto che i giudici si sono espressi con due ordinanze successive.

Con il primo ricorso si chiede l’annullamento del parere dell’Ufficio Parco Naturale Regionale “Bosco e Paludi di Rauccio” e del provvedimento di archiviazione dell’istanza di Vinca (valutazione di incidenza ambientale) da parte della Provincia di Lecce: l’impianto in questione sarebbe da realizzarsi a Torre Rinalda, in un punto ricadente nella perimetrazione del parco. Con il secondo si chiede l’annullamento della nota con cui il Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambiente della Regione Puglia ha dichiarato improcedibile l’istanza per la realizzazione di un'infrastruttura analoga in un’area boscata in località Lido San Giovanni, a Gallipoli. In entrambi i casi si tratta di zone sottoposte a vincoli e tutele, in relazione alla normativa regionale, statale e comunitaria.

I procedimenti hanno avuto un andamento parallelo: prima c’è stato il pronunciamento con cui il Tar ha respinto l’istanza cautelare della Cellnex, poi l’intervento della Sezione Sesta del Consiglio di Stato che ha riformato l’ordinanza di primo grado ai soli fini di una rapida definizione del merito. Si tratta, per i giudici romani, di valutare in concreto se la localizzazione originaria sia incompatibile con l'interesse pubblico tutelato dal vincolo, da una parte, e se sia possibile garantire la capillarità del segnale individuando siti alternativi, dall'altra.

Il primo febbraio di quest’anno si è tenuta la nuova pubblica udienza presso la sede leccese del Tar e la causa è stata trattenuta in decisione. Nei giorni scorsi, con nuova ordinanza è stato spiegato che i tempi non sono ancora maturi per intervenire sul merito. È stata così disposta la “verificazione”, da svolgere in contraddittorio tra le parti entro 60 giorni dalla notifica dell’ordinanza. La successiva udienza pubblica è stata fissata per il 19 dicembre.