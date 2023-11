Riqualificazione della circonvallazione, da lunedì primo cantiere in viale Marche

LECCE - Lunedì prossimo inizieranno da Viale Marche i lavori di riqualificazione della circonvallazione, mentre il 4 dicembre quelli dei viali storici prenderanno il via da Viale dell’Università. Si tratta di interventi finanziati dal Pnrr e per questo vincolati al rispetto di determinate tabelle di marcia.

Un passo alla volta, l’obiettivo è il rifacimento della circonvallazione e dei viali storici (qui i dettagli), per un totale di 6,5 milio di euro, con il superamento delle barriere architettoniche, la creazione di maggiori condizioni di sicurezza per pedoni e ciclisti, il rifacimento della segnaletica e dei marciapiedi, l’installazione di nuove pensiline del trasporto pubblico, la riqualificazione del verde.

I primi interventi sono stati illustrati questa mattina dal sindaco, Carlo Salvemini e dagli assessori Marco Nuzzaci (Lavori Pubblici) e Marco De Matteis (Mobilità). Il primo tratto interessato dai lavori è Viale Marche, dalla rotatoria di Piazza Argento all’incrocio con Via Veneto. Dopo i lavori procederanno per successivi step, per mitigare i disagi alla circolazione, fino all’incrocio su Via Leuca. Con il successivo lotto si interverrà su Viale Alfieri. Il tempo stimato per portare a compimento l'intervento è di cento giorni.

“Una delle principali strade della città cambierà gradualmente volto, viale dopo viale – ha dichiarato il sindaco dopo aver ringraziato gli assessori e i dirigenti comunali coinvolti –. Nel prossimo anno andremo a ridisegnare lo spazio pubblico per garantire diritti agli utenti deboli della strada e dare alle carreggiate un disegno funzionale e adeguato ad una città moderna ed europea. È possibile grazie al Pnrr che in tutte le città italiane, come a Lecce, è giunto finalmente alla fase della apertura dei cantieri. Ai cittadini chiediamo comprensione e consapevolezza dell’importanza di quest’opera strategica”.

Viabilità e trasporto pubblico: le modifiche

Ci saranno quindi modifiche alla viabilità: il cantiere su viale Marche interesserà solo la carreggiata in direzione di via Leuca, nel tratto compreso fra la rotatoria di Piazza Argento (Questura) e l’incrocio con via Veneto (Villa Citti). Questo comporterà per gli automobilisti il divieto di svoltare su viale Marche dalla rotatoria e l’obbligo di utilizzare, come strade alternative per andare verso via Leuca, viale Otranto e poi a destra su via XX Settembre o su via Don Minzoni.

Il senso di marcia opposto, quello da via Leuca verso la rotatoria di Piazza Argento, resta normalmente percorribile. Chi esce da via Guglielmotto d'Otranto su viale Marche, ha l’obbligo di svolta a destra, mentre il senso di marcia su via Luigi Corvaglia nel tratto compreso fra l’incrocio con via Guacci e viale Marche sarà invertito, garantendo solo ai residenti e ai fruitori delle attività commerciali la possibilità di uscire su viale Marche dall'’area di cantiere. L’accesso a Corte Maternità e infanzia sarà garantito ai frontisti.

Variazioni sono previste per il trasporto pubblico locale: Viale Marche è, di norma, percorso dalle linee C2 (Circolare destra), C3 (Circolare sinistra) e R7 (tempi Nuovi). Per tutta la durata dei lavori, la linea C3 sarà soppressa mentre le linee C2 e R7 subiranno alcune variazioni. In sostituzione della linea C3, la frequenza della linea C2 sarà aumentata. Le partenze dal capolinea “Porta Napoli” (fermata 148) avverranno, a partire dalle ore 7, ogni 15 minuti anziché ogni 30, come previsto dal regolare programma di esercizio. Per la linea R7, nella direzione da Castello a Tempi Nuovi, il tratto viale Lo Re, viale Marche, via di Leuca sarà sostituito dal tratto viale Lo Re, viale Don Minzoni, viale Rossini, viale Alfieri, via di Leuca rispettando le fermate già presenti su questo percorso.

Rispetto al rischio di disagi, soprattutto nei primi giorni di cantiere, l’assessore De Matteis ha cercato di dare rassicurazioni: “Il nostro impegno sarà garantire, man mano che il cantiere avanza, indicazioni chiare per la mobilità e i servizi di trasporto pubblico la circonvallazione sarà finalmente una strada sulla quale tutti si sentiranno al sicuro, dagli automobilisti ai pedoni, agli utenti del trasporto pubblico a chi si muove in bicicletta”.

Viale dell'Università: cantiere meno invasivo

Per quanto riguarda i lavori di Viale dell’Università, a partire dal 4 dicembre, si tratterà di un cantiere meno invasivo, della durata stimata di 60 giorni: si parte dal tratto compreso fra l’incrocio con viale Gallipoli risalendo verso l’Obelisco, lato di destra. I lavori riguarderanno solo la sostituzione delle pensiline degli autobus, la rimozione dei ceppi di alberi e la sistemazione del marciapiede. Di conseguenza, il cantiere interesserà solo mezza carreggiata e non comporterà alcuna variazione della viabilità, se non un lieve restringimento della carreggiata.

“Entrambi gli interventi – ha specificato l’assessore Nuzzaci, accompagnato dal dirigente di settore, Giovanni Puce - prevedono il rifacimento del manto stradale per la quasi totalità, aggiungendo quindi questi ulteriori complessivi oltre 12 chilometri di arterie centrali ai 50 chilometri di strade asfaltate con i lotti della mitigazione e con il programma regionale Strada per strada”.