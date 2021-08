Roberta Lala “promossa” primo dirigente del corpo nazionale dei vigili del fuoco

Da diciassette anni in servizio e già direttore e vice dirigente presso il comando provinciale di Lecce, l’ingegnere salentina ammessa al corso di formazione per l’accesso al ruolo di comando. Sarà il primo dirigente donna della Puglia

LECCE – Alle soglie del diciassettesimo anno di attività nell’ambito del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per l’ingegnere leccese, Roberta Lala arriva il meritato accesso al corso di formazione per l’accesso al ruolo di comandante.

Il Consiglio di amministrazione del corpo nazionale dei vigili del fuoco infatti ha ammesso al corso di formazione per l’accesso al ruolo di primo dirigente di Roberta Lala, in servizio dal 2004 e in forza presso il comando di Lecce sin dal 2006.

L’ingegnere leccese, già direttore e vice dirigente dei vigili del fuoco si appresta a diventare il primo funzionario nella storia del comando di Lecce ad entrare nel ruolo dei dirigenti dei vigili del fuoco e il primo dirigente donna della Puglia nella stessa amministrazione.

La notizia è stata comunicata in queste ora dal comandante provinciale Antonio Panaro ed è stata accolta con grande soddisfazione da tutto il personale in servizio presso il comando provinciale e i distaccamenti salentini.