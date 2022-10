Ruspa distrugge nido di tartarughe: salve solo in quattro

UGENTO – Sono solo quattro gli esemplari di Caretta caretta sopravvissuti al passaggio di una ruspa impegnata nella rimozione di un chiosco sulla spiaggia di Marina di Ugento.

Sono stati due giovani turisti ad accorgersi di quanto stava accadendo: per prima cosa sono intervenuti per fermare il mezzo pesante, poi hanno fatto una segnalazione a Legambiente. Sul posto è quindi arrivato il personale del Centro recupero tartarughe marine del Museo di Storia Naturale di Calimera per recuperare i quattro piccoli superstiti. Molti altri sono morti proprio nel momento della schiusa e mentre si dirigevano verso il mare. Basti pensare che le femmine depongono fino a 120 uova nello stesso nido, nel periodo tra maggio ad agosto. L’incubazione può durare dai 45 ai 70 giorni.

Secondo Eugenio Ronzulli, presidente di Legambiente Puglia “episodi come quello di Ugento, dove nel giro di pochi secondi è stato distrutto un grande patrimonio di biodiversità, fanno comprendere quanto sia necessario evitare, tra le altre cose, l'utilizzo di mezzi meccanici durante i periodi della nidificazione e della schiusa al fine di tutelare la conservazione dei siti di nidificazione”.

La speranza è che in futuro si possano evitare episodi di questo tipo: “Proprio con l’obiettivo di proteggere adeguatamente le nuove aree di nidificazione della Caretta Caretta nel Mediterraneo occidentale, nel prossimo anno prenderà il via il progetto Life Turtlenest, cofinanziato dal Programma Life della Commissione Europea, coordinato da Legambiente e che vede tra i partner anche la Regione Puglia. Anche a causa degli effetti del cambiamento climatico il numero di nidi sta aumentando e diventa sempre più necessario ridurre le minacce per i siti di nidificazione derivanti dalle attività antropiche, in primis legate al turismo”.