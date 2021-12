Vaccinazione ai bambini: si parte con mille adesioni in 16 istituti comprensivi

LECCE - Sono 16 gli isituti comprensivi della provincia di Lecce dove per domani è fissato l'avvio della vaccinazione anti Covid. Sono circa mille le adesioni già manifestate dai rispettivi genitori o tutori, mentre la platea interessata, quella dei bambini tra i 5 e gli 11 anni, è di circa 43.500 bambini. Attualmente risultano in 175 alla prese con l'infezione.

La somministrazione avverrà di norma nelle stesse sedi scolastiche da parte di personale specializzato per l'età pediatrica. Possibile anche l'accesso agli ambulatori dei pediatri che hanno aderito all'accordo con la Regione Puglia. I bambini fragili sono invece direttamente presi in carico dai centri presso i quali sono in cura e laddove necessario si procederà con la vaccinazione a domicilio.

Tre sono le scuole del capoluogo coinvolte nella prima giornata: Livio Tempesta, Stomeo Zimbalo e Cantobelli (gli alunni di quest'ultimo istituto saranno vaccinati nell'hub del Museo Castromediano). A queste sedi si aggiungono quelle della provincia: gli istituti comprensivi di Melendugno, Vernole, Alliste, Salve, Poggiardo, Cutrofiano, Gallipoli Polo 2, Nardò Polo 1, Casarano Polo 2, Carmiano Polo 1, Monteroni Polo 2, Campi Salentina - San Pompilio M. Pirrotti, Maglie - IC Diaz Manzoni.

Intanto anche ieri è proseguita la campagna vaccinale con quasi 7.200 dosi in tutta la provincia, tra le quali 369 prime e 5.945 richiami