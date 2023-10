Senza donne non se ne parla: un impegno comune per una parità effettiva

LECCE – Unisalento, Provicia e Comune di Lecce hanno firmato questa mattina il protocollo d’intesa “No women no panel – Senza donne non se ne parla”, proposto dalla Rai – Radio televisione italiana: l’obiettivo è quello di favorire l’equilibrio tra i sessi nella comunicazione pubblica.

In pratica, con la firma si avvia un percorso collaborativo finalizzato all’attuazione della campagna e al conseguimento dei seguenti obiettivi specifici: promuovere, negli eventi di comunicazione, la partecipazione equilibrata e plurale di donne e uomini, garantendo l’allestimento di panel in cui entrambi i generi, maschile e femminile, siano rappresentati in misura quanto più possibile paritaria; diffondere modelli e messaggi comunicativi che promuovano il principio di uguale rappresentanza tra generi garantendo parità di accesso e intervento negli spazi informativi o di comunicazione; siano rispettosi della dignità personale, culturale e professionale della donna, e della sua specificità, competenza e identità; valorizzino una rappresentazione reale e non stereotipata della molteplicità di ruoli assunti dalle donne nella società; utilizzino, nell’elaborazione di testi e nella scelta di immagini, un linguaggio non sessista e non stereotipato, ovvero inclusivo.

L’accordo è stato presentato questa mattina, nell’ambito di una cerimonia che si è svolta nell’atrio di Palazzo Adorno, dal presidente della Provincia di Lecce Stefano Minerva, dal sindaco della Città di Lecce Carlo Salvemini, dalla prorettrice vicaria dell’Università del Salento Maria Antonietta Aiello e da Marinella Soldi, presidente del consiglio di amministrazione della Rai. A moderare gli interventi Giancarlo Fiume, caporedattore Tgr Puglia.

Il presidente della provincia ha fatto gli onori di casa: “Per affermare un’effettiva parità di genere – ha detto Minerva - è necessario un cambiamento culturale che porti a superare consuetudini e stereotipi errati su cui fanno leva troppe disparità ancora diffuse nel nostro Paese. ‘No Women No Panel’ è un progetto concreto che va in questa direzione. Ringraziamo, pertanto, la Rai per averlo fatto proprio e averlo voluto estendere alle istituzioni nazionali, creando un’unione di intenti che proseguirà con questa nuova ‘azione positiva’ (già inserita nel Piano delle azioni positive della Provincia di Lecce 2023-2025), ispirata dalla Commissaria europea Mariya Gabriel non solo per assicurare un’equa rappresentanza di genere negli eventi pubblici, ma anche e soprattutto per affermare la piena realizzazione delle donne ai processi di costruzione del nostro futuro”.

Il primo cittadino leccese ha spiegato la convinta adesione al protocollo: “Sin dall’insediamento della mia amministrazione nella quale l'equilibrio di genere è rispettato con la metà della giunta composta da assessore- - ha ricordato Salvemini -, abbiamo sempre posto la massima attenzione al rispetto dell'equilibrio di genere nelle manifestazioni da noi promosse, ospitando a Lecce anche due edizioni del festival ’Women's Equality’ per ragionare e approfondire queste tematiche. Personalmente, ritengo che la riduzione dei divari di genere sia una delle sfide più ambiziose che, come Paese, dobbiamo porci, imprescindibile per garantire pieni diritti a tutti. Una battaglia culturale prima che politica, il cui esito influenzerà, e non poco, il futuro delle prossime generazioni”.

La presidente di Rai, Marinella Soldi, ha spiegato: “Azioni concrete, impegno costante, misurazione dei risultati: queste le direttrici del progetto ‘Nwnp’ che la Rai sta promuovendo nei territori italiani. Chi aderisce a ‘Nwnp’ sa che la parità di genere è il traguardo di un percorso sfidante e che per operare più efficacemente bisogna fare rete. Proprio in Puglia, oltre un anno fa, è stato firmato il primo dei protocolli territoriali ‘No Women No Panel’. Per questo oggi l’adesione da parte di Città, Provincia e Ateneo di Lecce ricopre un significato particolarmente forte: ci dà conferma della validità dell’iniziativa e della necessità di agire per una società più inclusiva e rappresentativa”.

“L’Università del Salento – ha detto la prorettrice vicaria - è impegnata nella progettazione, programmazione e attuazione di politiche di genere che contribuiscano a rimuovere gli ostacoli verso la parità e valorizzino le differenze tra le persone. La stesura del Bilancio di genere e l’adozione di un Gender equality plan sono i principali strumenti che guidano la comunità accademica in questo percorso, lungo il quale è fondamentale procedere con consapevolezza. In questo senso, la questione della rappresentazione è un elemento fondamentale”.

La delegata alle Politiche di genere Anna Maria Cherubini ha aggiunto: “Da qui l’importanza della nostra adesione a ‘No women no panel’, memorandum coerentemente allineato alle misure – già intraprese dal nostro Ateneo – per un’equa rappresentazione di genere nelle iniziative e nelle manifestazioni. UniSalento ha infatti adottato linee guida con gli stessi scopi sia per l’organizzazione di eventi intern” che per la concessione dei patrocini a iniziative esterne. ‘No women no panel’ ci impegna ulteriormente in questa direzione, inserendo UniSalento in un sistema di relazioni virtuose tra enti ugualmente impegnati e consentendoci di monitorare l’effettiva applicazione e i risultati di queste misure”. Dopo l’incontro, il rettore Fabio Pollice ha consegnato alla presidente Soldi il sigillo d’ateneo.