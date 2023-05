Rally del Salento, soddisfazione del Siap per la promozione della sicurezza stradale

LECCE – Si è conclusa nelle scorse ore la 55esima edizione del Rally del Salento, importante appuntamento nel calendario automobilistico nazionale. Le novita? introdotte in questa edizione, come la ripartenza da Lecce e l'istituzione del Villaggio Rally in Piazza Mazzini, hanno arricchito l'evento. Un plauso giunge dal Siap, il Sindacato italiano appartenenti alla polizia, per lo spirito della manifestazione.

Dalla segreteria regionale del sindacato hanno infatti sottolineato soddisfazione per l’impegno dell’Automobile club Lecce e per la promozione della sicurezza stradale, in particolare tra i più giovani. Le iniziative proposte, come la possibilità di testare le abilita? di guida con i simulatori Aci Ready2Go e la sensibilizzazione sugli effetti dell'assunzione di alcool e sostanze stupefacenti al volante, per il Siap dimostrano l'importanza della educazione alla guida e alla prevenzione dei sinistri stradali.

La presenza del segretario generale regionale, Francesco Tiani; del segretario interprovinciale di Bari e Bat, Vito Ventrella; del segretario di Lecce, Gianluigi Casciaro, della rappresentanza sindacale delle Province di Lecce e Bari, ha evidenziato come il Siap Puglia attribuisca importanza alla sicurezza e al rispetto delle regole, confermando il patrocinio all'iniziativa. "Ribadiamo la nostra disponibilità ad iniziative volte a promuovere l'educazione stradale, come quella del 55esimo Rally del Salento”, dichiarano dall'organizzazione sindacale.