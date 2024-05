Tutela della salute e sicurezza sul luogo di lavoro, a Lecce: il nuovo convegno di Cisl

LECCE – Un’occasione di confronto e riflessione sulle strategie e le azioni necessarie per garantire la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, con l'obiettivo di promuovere un approccio integrato tra istituzioni e parti sindacali: è questo lo spirito dell’evento organizzato da Cisl Lecce e Cisl Puglia che si terrà domani, lunedì 13 maggio, alle ore 9.30, presso l'Hotel Leone di Messapia.

Il convegno intitolato "Tutela della Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro. Il ruolo integrato di istituzioni e parti sindacali” si svolgerà con la partecipazione di importanti relatori e rappresentanti istituzionali, per affrontare le criticità legate alla sicurezza sul lavoro, con particolare attenzione ai settori edile e agricolo, che hanno registrato preoccupanti dati sugli infortuni, come ha ammonito l'ultimo report periodico dell'Inail.

Dopo i saluti istituzionali del prefetto di Lecce, Luca Rotondi, del presidente della Provincia di Lecce, Stefano Minerva, e del segretario generale della Cisl di Lecce, Ada Chirizzi, la parola passerà a Donato Congedo, segretario territoriale della Cisl di Lecce.

Tra i relatori, ci saranno: Sebastiano Leo, assessore al Lavoro, Istruzione e Formazione della Regione Puglia; Fabrizio Pirelli, responsabile del Processo di Vigilanza dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Lecce; Claudia Pastorelli, direttrice dell'Inail di Lecce; Valentino Nicolí, presidente di Confindustria Lecce; Aldo De Sario, direttore di Coldiretti Lecce.

Le conclusioni saranno affidate ad Antonio Castellucci, segretario generale della Cisl di Puglia.

Modererà l'evento Valentina Pascali, rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale dell'Ente Bilaterale dell'Artigianato Pugliese.

Nel corso dell’evento sarà proiettato il cortometraggio “Conto Terzi”, con la regia di Antonio Palumbo, che approfondisce il tema del lavoro irregolare, inanziato dalla direzione regionale Puglia dell’Inail e dalla Cisl Puglia.

Il film racconta la vita di Massimo Terzi, interpretato da Pietro Naglieri, che lavora come corriere per un’azienda del settore della logistica. Le condizioni di lavoro lo costringono a trascurare i rapporti familiari e la propria salute fisica e mentale. Nel pieno di un burn out, l’incontro con il fratello sarà rivelatore per una decisione che gli cambierà la vita.

