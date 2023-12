Sit-in di protesta davanti a Palazzo Carafa: Cobas chiede revoca concorso per assunzione in Ispe

LECCE – Sit-in di protesta, nella giornata di mercoledì a Lecce, davanti a Palazzo Carafa: è stato organizzato dal sindacato Cobas, che chiede la revoca del concorso per l’assunzione di 47 pulitori e 18 infermieri per Rsa e centri dell’Ispe Lecce, l’Istituto per i servizi alla persona per l’Europa. Durante il consiglio comunale che si è tenuto ieri, all’ordine del giorno era previsto un punto relativo alla mozione inerente la situazione dell’azienda pubblica di servizi alla persona a firma dei consiglieri Poli Bortone, Gianpaolo Scorrano, Andrea Guido, Gianmaria Greco, Andrea Pasquino, Roberto Giordano, Antonio Finamore, Saverio Martini, Luciano Battista, Oronzo Tramacere, Giorgio Pala.

L’organizzazione sindacale intende salvaguardare i posti dei 58 lavoratori già attivi, da circa venti anni anni, nelle cooperative che svolgono servizi per Ispe nelle strutture dislocate tra il capoluogo salentino, Copertino, Maglie e San Pietro in Lama. E chiede una posizione del sindaco, giacché anche il Comune di Lecce esprime un consigliere all’interno del Cda dell’istituto (gli altri sono quelli nominati da Provincia, Unisalento, Comune di Maglie e Regione Puglia.). Cobas ha sottolineato come il bando non sia indispensabile ai fini dell’accreditamento dell’Ispe alla Regione.

“Ispe Lecce, per ricevere l’accreditamento da parte della Regione Puglia e continuare ad operare, non è obbligata ad assumere alle proprie dipendenze il personale sanitario per cui viene meno il motivo che giustifica l’indizione del bando di concorso per 47 unità di operatori socio sanitari. Come previsto dal codice degli appalti D.lgs.50/2016, può continuare ad operare con le cooperative e per la salvaguardia dei livelli occupazionali e pertanto si chiede che si proceda con la revoca in autotutela del bando per 47 Operatori Socio Sanitari, 18 Infermieri e per tutte le altre figure professionali che hanno già prestato servizio da molti anni nelle cooperative”, scrive il segretario provinciale Giuseppe Mancarella.