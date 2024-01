Skafé, dopo il tira e molla Consiglio di Stato accoglie ricorso dei proprietari

UGGIANO LA CHIESA – Sospiro di sollievo per il bar Skafé di Uggiano La Chiesa, al centro da anni di una lunga e annosa vicenda giudiziaria, che poteva sancirne la chiusura: la sezione settima del Consiglio di Stato, con sentenza pubblicata il 25 gennaio scorso (presidente Claudio Contessa, relatore Raffaello Sestini) ha accolto il ricorso dei titolari della struttura, rappresentati dall’avvocato Mauro Finocchito, riformando uanto disposto dalla terza sezione del Tar Puglia di Lecce.

I giudici amministrativi, in quel caso, avevano respinto il ricorso della proprietà contro l’ordinanza comunale che, dopo molteplici esposti nel corso degli anni da parte di alcuni residenti della zona che si sentivano disturbati dai rumori notturni e recenti controlli, aveva disposto la chiusura del bar.

Il Comune di Uggiano La Chiesa, peraltro, aveva negato che le licenze rilasciate nel 2003 avessero autorizzato un’attività di bar, nonostante sia stata esercitata dalla proprietà sin dal primo di giorno e per quasi vent’anni nella struttura installata allo scopo sull’area pubblica in concessione in via delle Mimose. Stando, infatti, all’ordinanza comunale, dunque, il chiosco bar avrebbe potuto solo vendere prodotti alimentari pre-confezionati alla stregua di una rivendita di generi alimentari.

Col ricorso, i titolari, attraverso il proprio legale, hanno sostenuto, da un lato, che, accanto all’attività commerciale di vendita, l’autorizzazione originaria contenesse anche quella specifica alla “somministrazione di alimenti e bevande”; dall’altro, che la normativa sopravvenuta avesse profondamente rivisto e liberalizzato le regole del settore; e, infine, di ritenere l’autorizzazione originaria non idonea, in quanto si sarebbe dovuta garantire tutela al legittimo affidamento maturato dal titolare per aver esercitato l’attività di bar alla luce del giorno e senza obiezioni per quasi vent’anni.

Ma se il Tar di Lecce aveva condiviso il punto di vista del Comune e rigettato il ricorso, da Palazzo Spada, che aveva già sospeso in via cautelare l’efficacia della sentenza di primo grado, arriva una scelta differente, che annulla il provvedimento precedente.

Il Consiglio di Stato parte da due presupposti: non ci sono dubbi che l’appellante sia titolare di una concessione per l’attività di vendita di prodotti alimentari su area pubblica e che sia espressa l’estensione del titolo rilasciato dal Comune alla “somministrazione di alimenti e bevande”: “Ogni ulteriore indugio sul punto ora esaminato – scrivono i giudici – appare comunque superfluo” in quanto le novità normative sopravvenute hanno in ogni caso “consentito il consumo sul posto di tutti i prodotti venduti”.

Ne consegue che “lo svolgimento di un’attività di somministrazione di alimenti e bevande ‘di tipo bar’ nell’area in concessione mediante lo stabile ivi edificato, era stata fin dall’origine assentita dal Comune ed esercitata dall’appellante”, e che “la stessa era stata poi, comunque, definitivamente legittimata dalla citata sopravvenuta normativa di legge nazionale”.

Per i giudici appare evidente la “natura cedevole delle prescrizioni dell’invocato regolamento comunale sul commercio su aree pubbliche” rispetto a una norma di legge statale di riforma economico-sociale “già riconosciuta capace, all’esito di un ampio contenzioso davanti alla Corte Costituzionale, di conformare anche la normativa regionale afferendo alla materia, trasversale, della ‘concorrenza’ ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione”.

E ancora la Scia (segnalazione certificata di inizio attività) successivamente presentata dall’appellante “poteva, al più, concernere il riconoscimento della possibilità di servire gli avventori al tavolo” e che “il diniego opposto dal medesimo Comune al riguardo” era stato, invece, “esclusivamente riferito alla presunta incompatibilità con il preesistente regolamento comunale, senza essere stata preceduta da una rinnovata istruttoria circa il possesso, in capo al proponente e alla struttura, dei requisiti necessari allo svolgimento dell’attività”.

Il Consiglio di Stato pertanto accoglie nel merito l’appello in quanto i “provvedimenti interdittivi impugnati col ricorso di primo grado (…) disvelano il proprio sviamento in violazione della disciplina di riferimento e degli stessi atti adottati dal Comune, in quanto volti a impedire lo svolgimento di un’attività commerciale (…) già debitamente autorizzato dal medesimo Comune, e in possesso (…) degli altri necessari requisiti di tutela della salute e della pubblica incolumità”.

Per l’avvocato Finocchito, il tratto di maggior interesse emerso dalla sentenza risiede nella predominanza della sopravvenuta normativa in tema di liberalizzazione dell’attività di bar e ristorazione rispetto ad eventuali limitazioni per gli esercizi di vicinato contenute in precedenti regolamenti comunali, salvo che le limitazioni non derivino da esigenze di tutela storico-monumentale all’interno dei centri storici.

LeccePrima è anche su Whatsapp. Seguici sul nostro canale.