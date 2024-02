In 17 rischiano il posto di lavoro nella Rsa: sospesi i licenziamenti avviati dall’azienda

CAMPI SALENTINA- Sospesa per ora la procedura di licenziamento per 17 lavoratori della Residenza sanitaria assistenziale “San Raffaele” a Campi Salentina: ora si attendel'accreditamento della struttura. È quanto stabilito durante il tavolo regionale Sepac, Il Comitato per il monitoraggio del sistema economico e produttivo e le aree di crisi, che si è tenuto nella giornata di ieri a Bari. All’incontro hanno preso parte, oltre ai funzionari della Regione Puglia, anche quelli della Asl, i vertici dell’ente gestore Sgas srl e i sindacalisti della Funzione pubblica di Cgil, Cisl, Uil e dalla Usb.

La sollecitazione è stata rivolta in particolare a Regione e Azienda sanitaria locale, affinché venga urgentemente avviata la procedura di accreditamento della struttura di Campi Salentina, tramite investimenti economici. Al contempo, i sindacati hanno anche spinto la srl a una verifica dei conteggi eseguiti dall’ente regionale. Stando a quanto stimato da Bari, il nuovo sistema di remunerazione delle tariffe porterebbe a un budget di un milione e 770mila euro all’anno.

La cifra resterebbe praticamente simile a quella attuale, ma rappresenterebbe una maggiore garanzia lavorativa: a essere rimodulati, in caso di accreditamento (la delibera regionale del 2022 ha rivisto le indennità), sarebbero i posti letto della struttura. Gli attuali 60 posti letto della "San Raffaele" sono ripartiti al momento a metà tra anziani e pazienti affetti da Alzheimer. Alla luce di un eventuale accreditamento, i posti Rsa per anziani diverrebbero 43 e non più 30, i restanti 17 destinati dunque alla riabilitazione dei degenti con Alzheimer. Questi ultimi sarebbero presi a carico della Asl, che si sobbarcherebbe la spesa totale. Al momento, invece, la retta giornaliera per ogni paziente viene suddivisa divisa tra Asl e parte datoriale.

“I lavoratori possono confidare nell'impegno di queste segreterie, determinate a portare a risultato la sicurezza lavorativa di tutti gli operatori dell'istituto San Raffaele di Campi Salentina”, hanno dichiarato i segretari leccesi delle tre organizzazioni sindacali, Floriano Polimeno, Fabio Orsini, Antonio Tarantino e Gianni Palazzo. “Saremo vigili perchè abbiamo a cuore sia l’aspetto sociale e sanitario del malato e del diritto alla salute, sia la salvaguardia dei posti di lavoro”, concludono.

