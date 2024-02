Specchia e Corigliano d’Otranto nel gotha dei borghi: confermata la Bandiera Arancione

LECCE – Tra i 281 comuni italiani insigniti della Bandiera Arancione del Touring Club Italiano si confermano, per la provincia di Lecce, Specchia e Corigliano d’Otranto che hanno superato, insieme ad altre 275 realtà, la procedura di verifica triennale.

Tra i quattro nuovo ingressi di questa tornata c’è anche Roseto Valfortore e così la Puglia arriva a 14 Bandiere Arancioni: Cisternino e Oria nel Brindisino; Locorotondo per la provincia di Bari e Alberona, Biccari, Bovino, Orsara di Puglia, Pietramontecorvino, Rocchetta Sant’Antonio, Sant’Agata di Puglia, Troia e Roserto Valfortore nel Foggiano.

L’assegnazione del riconoscimento, dedicata ai comuni dell’entroterra, è avvenuta oggi, alla Borsa Italiana del Turismo, alla presenza di Daniela Santanché, ministro del Turismo, e di oltre 200 primi cittadini giunti da tutta Italia. La Bandiera Arancione premia il raggiungimento di standard elevati in termini ambientali, culturali, enogastronomici all’interno di una visione che mette il turismo al centro del rilancio di territorio geograficamente marginali.

L’impegno del Touring Club Italiano nasce nel 1998, su stimolo della Regione Liguria, per cambiare la percezione dei borghi e dei piccoli comuni e per accompagnarli verso un modello di sviluppo capace di renderli destinazioni turistiche di qualità. In 25 anni la certificazione è stata assegnata all’8 percento delle 3.556 candidature pervenute (7 sono state le località che si sono viste private del riconoscimento, mentre 57 lo hanno ottenuto in seconda istanza mettendo in pratica i suggerimenti formulati dal Touring Club Italiano).

“Bandiere Arancioni è un esempio concreto dell’impegno della nostra Associazione nel prendersi cura dell’Italia come bene comune – ha dichiarato Franco Iseppi, Presidente del Touring Club Italiano - con l’obiettivo di diffondere la conoscenza dei territori, soprattutto quelli meno noti, educando alla bellezza del paesaggio e alla cura dell’ambiente”.

Ottenere la bandiera arancione non è affatto semplice, così come non è scontato conservarla: la certificazione, infatti, vale tre anni. Secondo l’analisi dei dati del 2023, i due terzi dei comuni che già godevano del riconoscimento ha registrato un punteggio più alto rispetto a quello del 2020 a dimostrazione di un impegno crescente nella tutela e nella valorizzazione del proprio patrimonio storico-culturale, paesaggistico e ambientale.

Gli indicatori utilizzati, oltre 250 in tutto, sono coerenti con i 17 obiettivi (Sustainable Development Goals, SDGs) dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo Sviluppo Sostenibile e sono suddivisi in cinque aree: accoglienza; ricettività e servizi complementari; fattori di attrazione turistica; sostenibilità ambientale; struttura e qualità della località.

