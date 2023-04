Spiaggia della Purità, nuovi servizi per l’estate e stop alle barche sotto costa

GALLIPOLI – Le cattive condizioni meteorologiche delle ultime settimane hanno rallentano l’avanzamento delle opere, ma il Comune assicura che i lavori già in corso, da oltre un mese, per fornire nuovi servizi, pulizia e protezione anche dello specchio di mare antistante la caratteristica spiaggia della Purità, nell’omonima insenatura del centro storico gallipolino, vedranno presto la loro conclusione per l’avvio della stagione balneare. In modo da eliminare definitivamente anche gli scarti delle lavorazioni attualmente ammassati nella zona recintata del cantiere.

E’ entrato infatti nella sua fase esecutiva il progetto di recupero e riqualificazione ambientale ed infrastrutturale della spiaggetta della Purità con la creazione anche di un corridoio protetto tra la costa e l’Isola del Campo, che determinerà l’interdizione della navigazione alle imbarcazioni nel tratto balneabile e a ridosso dei bastioni.

Si tratta delle opere già finanziate dalla Regione Puglia con 175 mila euro che fanno parte degli interventi nell’ambito dei fondi previsti per la rigenerazione urbana sostenibile, in cui Gallipoli è stato Comune capofila insieme con le municipalità di Alezio e Tuglie.

Per quanto riguarda gli interventi in fase di realizzazione da parte della ditta affidataria, la Edile Leonetti srl di Barletta, il progetto messo in auge della Metamor architetti associati prevede di alleggerire l’area della spiaggia da massetti in cemento ed altri detrattori e detriti che sino ad oggi ne hanno alterato la bellezza naturalistica e reso difficoltoso il transito.

E ancora si sta procedendo con il rifacimento la ripavimentazione della rampa di accesso (già rimosso il vecchio basamento) con pavimentazione ecocompatibile drenante, per evitare l’eccesso di dilavamento delle acque, e sono previste anche l’installazione di una passerella con doghe di legno da esterno, esclusivamente nella zona di accesso dalla rampa lungo le arcate sotto i bastioni, su sostegni in legno con piano rialzato rispetto al piano di spiaggia: tutti elementi removibili dopo la stagione estiva, e attrezzature minime di arredo urbano, con panchine, cestini e posacenere e attrezzature per bambini.

Il progetto prevede altresì la pulizia della spiaggia e la rimozione di materiali quali alghe, vegetazione infestante e inerti di risulta. L’intervento include anche il completamento della pavimentazione della riviera che attualmente si presenta con un semplice massetto in cemento a livello con la pavimentazione in pietra di Soleto già esistente e la posa di paletti dissuasori a delimitazione dell’area pedonale.

I nuovi percorsi saranno privi di interruzioni e senza la presenza di gradini e ostacoli al passaggio di persone, eliminando le barriere architettoniche. Ulteriori interventi in itinere riguardano la ripulitura delle arcate, l’allestimento di una cabina di deposito per attrezzature da spiaggia, negli spazi sotto le arcate della rampa di accesso, e una nuova illuminazione negli spazi delle arcate sotto i bastioni a completamento anche della illuminazione notturna lungo le mura già predisposta lo scorso anno.

Al fine di proteggere l’area marina nel tratto tra l’Isola del Campo e i bastioni, e interdire l’accesso alla navigazione alle imbarcazioni, che da sempre invadono le zone destinate alla balneazione, è prevista l’installazione di boe di segnalamento, di forma troncoconica, e boe intermedie con il relativo sistema d'ormeggio.

Il progetto complessivo, seguito dall’assessorato ai Lavori pubblici, ha anche un approccio innovativo sotto il profilo gestionale in quanto l’intervento sulla spiaggia della Purità è connesso con l’intervento del centro sociale di inclusione previsto per l’ex convento dei Domenicani perché prevede che una porzione del contributo corrisposto dagli assegnatari di posti letto sia per equivalente corrisposta in forma di prestazione di opere di gestione, pulizia, guardiania e manutenzione ordinaria di spazi pubblici, in particolare della spiaggia, fruiti sia dai residenti sia dai turisti, opere che resterebbero altrimenti da finanziare con fondi pubblici difficilmente reperibili.