Con il campionato riprende anche “Stadio in bus”: dal centro al Via del Mare

LECCE – Con la ripresa del campionato pervista per mercoledì, riparte anche “Stadio in bus”: il servizio di trasporto pubblico dedicato ai tifosi sarà attivo dalle 13.30 (tre ore prima del calcio di inizio), con frequenza ogni 15 minuti.

La linea collega la fermata più vicina allo stadio, sulla Lecce-San Cataldo all’altezza del mercato bisettimanale, con il centro città passando da via Imperatore Adriano, viale De Pietro, viale Calasso, viale Gallipoli, viale Otranto, via Cavallotti (Libertà-Roma, P.zza Palio, Libertà-S. Elia, Libertà-Cavoti, Libertà-Pepe, Via Del Mare, Imperatore Adriano-Gobetti, Palazzo di Giustizia, De Pietro, Calasso, Porta Napoli, Università, Porta Rudiae, Gallipoli-Diaz, Gallipoli-Lombardia, Gallipoli-Museo, Questura, Piazza d’Italia, Otranto-Paisiello, Otranto-Orsini del Balzo, Battisti).

Il biglietto costa 1 euro, si può acquistare nelle rivendite autorizzate (ricevitorie, tabaccherie, giornalai) e online tramite le app myCicero, TicketAppy, DropTicket. Coloro che hanno sottoscritto l’abbonamento annuale al servizio dedicato (al costo di 20 euro), nei giorni della partita possono utilizzare tutta la rete del trasporto pubblico senza dover acquistare altri titoli di viaggio

Per la partita contro la Lazio è preannunciato il tutto esaurito: in termini pratici significa che nella zona nei pressi dello stadio arriveranno migliaia di auto, molte delle quali dalla provincia. La raccomandazione è quella di lasciare la propria vettura in prossimità di una delle fermate di Stadio in bus e di servizio del mezzo pubblico per raggiungere e poi lasciare lo stadio.

Dove parcheggiare

Per chi, da fuori città, volesse raggiungere le aree di sosta di Settelacquare e mercato bisettimanale l’indicazione è quella di prendere l’uscita 8A “Settelacquare” e di percorrere viale della Cavalleria e via Lodi. Numerosi parcheggi sono anche disponibili in tutta l’area di piazza Palio (20 minuti a piedi dallo stadio)

L’uscita più prossima all’impianto è la 7A “Stadio” che permette di risalire viale Giovanni Paolo II, dove si può parcheggiare a bordo strada sulla corsia in direzione centro, e via Scrimieri dove è consentito il parcheggio a bordo strada solo nella direzione in uscita per evitare intralci al deflusso nel post partita. È severamente vietata la sosta sulle rampe della tangenziale.

L’accesso a piazzale Rozzi e piazzale Adamo, invece, è riservato ai possessori di pass Cude (persone con disabilità), al personale di servizio e agli abbonati più anziani.