Taglio del nastro per la nuova area del “Parco del Galateo”. Polmone verde per la città

LECCE – La distesa verde e il nuovo corso del parco del Galateo aprono i battenti e nel tardo pomeriggio si è svolta la cerimonia di inaugurazione dell’area annessa all’ex sanatorio un tempo deputato alla cura delle malattie tubercolari. All’iniziativa pubblica, erano presenti il sindaco Carlo Salvemini, il governatore di Puglia, Michele Emiliano e la presidente dell’assise regionale Loredana Capone.

Il parco è di proprietà di Puglia Valore Immobiliare, la società di cartolarizzazione della Regione Puglia, che, dopo la dismissione da parte della Asl, ha acquisito tutta l’area incluso l’ampio giardino. Nel 2015, l’ente regionale ha stanziato 1 milione e 200 mila euro per la trasformazione dello spazio verde di 18.400 metri quadri in un parco pubblico.

A luglio dell’anno successivo è stato invece firmato il protocollo d’intesa con il Comune di Lecce, a cui à stata affdata la gestione per un periodo di 25 anni, rinnovabili.

I lavori di riqualificazione dell’area sono stati avviati nel 2019 e conclusi lo scorso 11 giugno con la consegna del “Parco Urbano ex Galateo” al Comune, che gestirà l’area e le strutture in essa presenti fino a quando, a seguito di procedura di gara, avverrà l’affidamento a un soggetto esterno.

“Siamo felici di aver restituito alla città di Lecce uno spazio verde di cui ha assoluto bisogno e soprattutto siamo riusciti a utilizzare un bene pubblico che era sottratto da decenni all’uso dei cittadini” il commento del presidente della Regione, Emiliano, “in giornate particolarmente calde come quella di oggi si apprezza ancora di più la possibilità di fruire di uno spazio verde attrezzato. Adesso cercheremo di trasformare l’immobile che è qui, in un luogo dove le giovani famiglie possano trovare la prima casa, quella per iniziare la loro convivenza e i loro progetti”.

Il nuovo parco conserva l’originaria impronta di giardino all’italiana segnata da viali ortogonali, mantenendo le alberature esistenti (pini e querce) e arricchendosi di una serie di servizi: il front-office, due isole dei bambini, con giochi e attrezzature idonee ai più piccoli, un anfiteatro nell’area a sud-est priva di alberi, pensato per sostare, riposarsi e partecipare a spettacoli, e un “percorso vita”, dodici stazioni per il fitness e la cura del corpo, adatte a persone di tutte le età e capacità fisiche.

“Quando nel 2016 abbiamo finanziato questo progetto” ha detto la presidente del consiglio regionale Loredana Capone, “non avevamo soldi da destinare al recupero dei parchi, ma avevamo risorse per valorizzare attrattori turistici. Allora ci siamo posti una domanda: può un parco diventare un attrattore turistico? E così abbiamo deciso di sperimentare una formula tutta nuova”.

“Da oggi i nostri bambini avranno un altro parco in cui giocare, i nostri ragazzi un nuovo luogo per incontrarsi all’aria aperta, per studiare e fare sport. Un parco sempre aperto dove tutti possano sentirsi a casa e gli studenti trovare la propria biblioteca all’aperto. È stato un percorso che ha conosciuto non poche difficoltà, il parco versava nel completo degrado, ma ce l’abbiamo fatta, tutti insieme, e questa è l’unica cosa che conta”.

“Il Parco del Galateo è un nuovo grande giardino multifunzionale situato nel cuore di Lecce, progettato per guardare alle esigenze di un intero quartiere: dall’area giochi per i più piccoli, al percorso attrezzato per chi voglia mantenersi in forma, alla zona dell’anfiteatro, pensata per promuovere la cultura e la socialità” ha scritto in una nota l’assessore regionale all’Ambiente, Anna Grazia Maraschio, “quello che inauguriamo oggi è uno spazio finalmente restituito alla cittadinanza: un parco che rappresenta il primo qualificante progetto di un più ampio piano di rigenerazione urbana per il Comune di Lecce. L’ex area ospedaliera, che per anni è stata una fetta di città dimenticata, è infatti pronta ad assumere una veste nuova e rievocativa, sulla quale la Regione Puglia ha investito oltre 3 milioni e 700mila euro”.

Lo studio di riconversione dell’immobile dell’ex Galateo è infatti candidato al Programma innovativo nazionale per la qualità dell’abitare per reperire le risorse utili alla realizzazione di 70 alloggi diversificati tra social housing, alloggi per studenti, spazi comuni e servizi per il quartiere. Il parco inaugurato oggi sarà aperto tutti i giorni dalle 9 alle 21.