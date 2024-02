Respinto il ricorso contro l’aggiudicazione della gara: il cantiere può partire

LECCE – Con una sentenza della Sezione Prima del Tar pubblicata il 9 febbraio è stato rigettato il ricorso per l’annullamento della determinazione con cui Puglia Valore Immobiliare ha aggiudicato i lavori di rigenerazione dell’ex Galateo – complesso, nel quartiere Leuca di Lecce, di cui la società della Regione è proprietaria - al raggruppamento temporaneo di imprese formato dal Consorzio Campale Stabile di Benevento, Mgm di Santa Cesarea Terme e Edilgeos di Alezio.

La seconda classificata, un’impresa edile di Altamura, aveva infatti contestato in primo luogo la carenza della qualificazione necessaria a operare su un bene culturale (l’ex sanatorio è un esempio dell’architettura del periodo fascista) da parte della ditta, facente parte del raggruppamento aggiudicatario, delegata all’esecuzione dei lavori. In secondo luogo il ricorso chiedeva di intervenire anche nel merito dell’attribuzione del punteggio.

Sul primo punto il giudice amministrativo – presidente Antonio Pasca, estensore Roberto Michele Palmieri – ha chiarito, sulla base dell’interpretazione dell’istituto del “cumulo alla rinfusa” secondo le disposizioni del nuovo codice degli appalti (entrato in vigore a luglio), che se la qualificazione richiesta è posseduta dal consorzio stabile presente nel raggruppamento, allora non è rilevante che ne sia carente il soggetto consorziato designato all’esecuzione dei lavori su beni culturali. Nel caso in esame, in effetti, il Consorzio Campale Stabile risulta avere la qualifica sia per opere su beni culturali sia per l’intero importo oggetti dei lavori. Le norme in vigore prima del nuovo codice esigevano, se si trattava di beni culturali, la specifica competenza in campo al soggetto esecutore.

“L’approfondita decisione del Tar – ha commentato l’avvocato Luigi Quinto che difendeva il raggruppamento aggiudicatario – si è fatta carico anche dell’orientamento prevalente in materia di beni culturali, superandolo in applicazione del superiore principio della massima partecipazione, positivizzato nel nuovo codice degli appalti, che lo ha annoverato tra quelli fondamentali, alla luce dei quali devono essere interpretate tutte le norme del codice”.

Rispetto al secondo motivo del ricorso, la contestazione del punteggio, il Tar ha spiegato che in assenza di “indici di palesi errori, illogicità, irrazionalità, vizi che soli consentono il sindacato giurisdizionale sulle scelte discrezionali (o tecnico-discrezionali) dall’amministrazione”, il mero giudizio del ricorrente non può determinare un intervento. La stazione appaltante, Puglia Valore Immobiliare, è stata rappresentata in giudizio dall’avvocato Francesco Cantobelli.

