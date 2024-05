Terminati i lavori sulla prima corsia di Viale Marche: di nuovo transitabile

LECCE – Riapre domani la corsia di viale Marche che è stata interessata dai lavori di riqualificazione previsti per il primo lotto del più vasto progetto di ammodernamento dei viali storici e della circonvallazione, finanziato con fondi del Pnrr.

Si tratta della corsia che parte dalla rotatoria nei pressi della questura e procede verso via Leuca. Da lunedì, invece, il cantiere si sposterà sull’altra corsia.

Il sindaco, Carlo Salvemini è tornato in mattinata per il sopralluogo conclusivo, insieme all’assessore alla Mobilità, Marco De Matteis. Il 7 marzo vi era stato un incontro con alcuni operatori commerciali della zona per illustrare loro la variante di progetto che introduceva alcune modifiche, anche in accoglimento di richieste che erano state avanzate.

“Percorrendo il lato già riqualificato - ha commentato il sindaco -, si può notare la differenza di una strada che è stata resa percorribile in sicurezza da tutti: auto con il rifacimento del manto, bus e ciclisti con la corsia preferenziale e pedoni con scivoli e strisce fatti come si deve. Appena la stagione lo consentirà, pianteremo i nuovi alberi previsti. Un primo assaggio di come sarà la nostra circonvallazione a lavori finiti”.

LeccePrima è anche su Whatsapp. Seguici sul nostro canale.