Torre dell'Orso, rischio di crollo della falesia: imposte chiusure drastiche

TORRE DELL’ORSO (Melendugno) – Per salvaguardare la pubblica incolumità è stata decisa l’interdizione delle aree del litorale di Torre dell’Orso più gravemente interessate dal rischio di crollo della falesia.

Nei prossimi giorni sarà fatta una ricognizione più dettagliata dei luoghi, ma la zona direttamente interessata è quella che va dai piedi della torre (già oggetto di delimitazione) alla scalinata per l’anfiteatro, laddove nella bella stagione sono soliti ritrovarsi in centinaia, tra le serate musicali offerte da un noto locale estivo (La Casaccia) e l’abituale passeggio.

Della questione che è emersa in tutta la sua consistenza già da anni si è discusso oggi nel corso di una riunione convocata dal prefetto di Lecce, Luca Rotondi. Vi hanno partecipato il sindaco di Melendugno, Maurizio Cisternino, alcuni tecnici comunali, il dirigente della sezione Opere Pubbliche e Infrastrutture della Regione Puglia, Giovanni Scannicchio, i rappresentanti della protezione civile, quelli dell’Autorità Distrettuale di Bacino e il comandante dell’Ufficio circondariale marittimo, il tenente di vascello Walter Di Marco.

Non ci sono alternative, nel breve periodo, al provvedimento di interdizione come ha spiegato il primo cittadino di Melendugno, Maurizio Cisternino: “Dobbiamo agire ora perché l’incolumità è prioritaria, al di là delle rispettive responsabilità. Io ho quella maggiore, di preservare la sicurezza dei cittadini. Di pari passo, ovviamente, ci stiamo muovendo per intervenire in tempi brevi. Dopo la stagione contiamo di avere tutte le autorizzazioni e di avviare i lavori di consolidamento”.

Come si diceva, il problema che affligge la falesia non è affatto nuovo, ma l’imminenza della stagione estiva, con il suo carico di visitatori e frequentatori della marina, rende inderogabili alcune misure: la principale è quella di evitare pericoli per le persone. Poi c’è il ragionamento degli interventi che si devono fare a breve termine e quelli da progettare per il medio periodo: su entrambi i versanti gli enti seduti al tavolo della prefettura hanno discusso, ciascuno dalla prospettiva delle proprie competenze, di come attuare un iter condiviso per definire soluzioni efficienti.

La Regione Puglia ha manifestato la propria disponibilità a procedere al consolidamento della falesia per mitigare il rischio di cedimenti, mentre l’Autorità di Bacino ha rassicurato i presenti sulla celerità delle procedure richieste.