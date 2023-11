Trasporto studenti universitari fuori sede, il Tar blocca servizio affidato alla Tundo spa

LECCE - Dopo la camera di consiglio di fine ottobre è stata pubblicata nella giornata di ieri la sentenza della seconda sezione del Tar di Lecce (presidente Antonella Mangia) con la quale è stato annullato il provvedimento di aggiudicazione del servizio di trasporto degli studenti universitari fuori sede nella città di Lecce, gestito da Adisu Puglia, e affidato, nell’aprile scorso, in favore della società Tundo Spa

Il contenzioso trae origine dal ricorso proposto da un altro operatore del settore, la ditta Semeraro Bus, difesa dall’avvocato Antonio Scalcione, con il quale si contestava l’aggiudicazione già intervenuta in favore della società Tundo, la quale, come rammentato nel corso del giudizio, si trova in regime di concordato preventivo con continuità ed era stata ammessa alla partecipazione alla specifica gara d’appalto.

I ricorrenti hanno eccepito come il tutto fosse avvenuto “pur in mancanza di omologazione del Tribunale di Lecce”, e che l’aggiudicazione era avvenuta “nonostante risultasse agli atti del procedimento una grave fiscale della società Tundo Sps nei confronti dell’Agenzia delle entrate, a fronte della quale non vi era stata alcuna transazione”.

Da quanto ricostruito in sede di giudizio, la società Tundo, infatti, aveva proposto all’Agenzia delle entrate il pagamento del solo 2,35 per cento del totale di crediti pubblici, ammontanti a più di 21 milioni di euro.

Il Tar, secondo il legale della Semeraro Bus, ha condiviso quindi un importante principio: l’impossibilità di partecipazione alle gare pubbliche per soggetti che si trovino in concordato preventivo con continuità, ma che non abbiano formulato una proposta concordataria prevedendo l’estinzione totale dei debiti fiscali. L’ammissione al concordato con continuità ammette una sola deroga al divieto di partecipazione agli appalti pubblici, ma non comporta alcuna deroga ai principi che regolano le gare pubbliche, nell’interesse della par condicio dei partecipanti.