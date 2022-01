Tre sere da passare negli hub per le vaccinazioni. Nuova iniziativa per fascia 12-19 anni

LECCE - Tre notti dedicate alla vaccinazione dei ragazzi dai 12 ai 19 anni, in programma il prossimo weekend, dalle 20 alle 24, nei principali hub vaccinali della regione. Si chiama “La notte è giovane” la nuova iniziativa in itinere e annunciata dal presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, per le serata del 14,15 e 16 gennaio prossimi per incentivare le vaccinazioni per la popolazione studentesca.

“Vogliamo alzare al massimo la protezione dei ragazzi e delle ragazze che da oggi sono rientrati a scuola. E vogliamo farlo consentendo al maggior numero di giovani di vaccinarsi e di ricevere il richiamo il prima possibile” annuncia Emiliano, “per questo, in aggiunta alle normali vaccinazioni negli hub, negli studi medici o in farmacia, stiamo organizzando le prime tre notti di somministrazione nei più grandi hub della Puglia, dedicate alla fascia in età scolare dei 12-19 anni. Si potrà accedere solo su prenotazione, per evitare assembramenti. È un segno di attenzione al mondo della scuola e delle famiglie che in Puglia stanno dimostrando di credere fortemente nel vaccino”.

L’elenco degli hub interessati da questa iniziativa, almeno uno per Asl, sarà pubblicato domani sul portale regionale e sulla pagina laPugliativaccina.regione.puglia.it.

Le prenotazioni si potranno effettuare sempre a partire da domani, martedi 11 gennaio, dalle 14, mediante il sito “lapugliativaccina”, nonché presso i Cup e i FarmaCup da parte dei genitori, tutori, affidatari dei minori indicando di scaricare contestualmente la modulistica da compilare e consegnare ai punti vaccinali.

Ad oggi i ragazzi dai 12 ai 19 anni che hanno già ricevuto almeno una dose di vaccino sono l’83 per cento (+3,4 per cento della media nazionale). Coloro che hanno ricevuto due dosi sono il 77 per cento (+5,1 per cento della media nazionale) e la terza dose è stata già somministrata per l’8 per cento (+1,8 per cento della media nazionale)

“Stiamo attuando un ulteriore potenziamento organizzativo in ragione della ripresa delle attività scolastiche al fine garantire, per quanto possibile, l’innalzamento delle coperture vaccinali” spiega il direttore del Dipartimento promozione della Salute, Vito Montanaro, “abbiamo quindi disposto con una nuova circolare l’attivazione di apposite agende di prenotazione in favore dei pugliesi di 12-19 anni per la somministrazione della prima dose vaccinale, per il completamento del ciclo e per la somministrazione della dose booster. Le sessioni dei giovani sono ben distinte da quelle pediatriche perché il dosaggio somministrato ai bambini è più basso e da un punto di vista anche organizzativo è bene non mischiare questi due target”.