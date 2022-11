Turismo in Puglia, la pandemia è alle spalle. Aumenta la quota dall'estero

LECCE – In un anno caratterizzato da un avvio ancora incerto a causa dell’andamento epidemiologico, la Puglia ha sostanzialmente centrato nel settore turistico l’obiettivo di ritornare sui livelli precedenti la pandemia, quando la regione si stava consolidando tra le prime dieci destinazioni nazionali, seconda nel Mezzogiorno.

In questa direzione già andavano i dati relativi ai mesi estivi e oggi la conferma è arrivata con il bilancio dei primi dieci mesi (gennaio-ottobre) presentato dall’assessore regionale al Turismo, Gianfranco Lopane, e dal direttore generale di Pugliapromozione, Luca Scandale, sulla base dei dati Istat e Sistema Puglia per l’Osservatorio Turistico.

Nel report l’andamento del 2022 viene messo a confronto sia con il 2021 sia con il 2022 e se la prima comparazione vede un incremento totale del 26 percento degli arrivi e del 12 delle presenze totali (italiani e stranieri), la seconda si chiude di fatto con un pareggio, con una riduzione dell’1,2 percento degli arrivi e un aumento dell’1,1 percento delle presenze. È stato il segmento dei flussi dall’estero a consentire questo risultato: in termini di arrivi l’incremento è stato di quasi il 7 percento, dell’11 per quanto riguarda le presenze. In calo invece l’apporto del turismo italiano. In termini percentuali, ovviamente, perché in valore assoluto vale due volte e mezzo la quota degli stranieri (sugli arrivi).

Molto soddisfatto della performance si è mostrato l’assessore Lopane: “Un record nonostante i primi quattro mesi di un 2022 caratterizzati ancora dal Covid, dal conflitto internazionale e dalla crisi energetica ed economica. Settembre e ottobre rafforzano quanto già comunicato in riferimento al trend dell’estate, nel segno della diversificazione della stagionalità dei flussi e dell’internazionalizzazione. Esemplificativo il dato di maggio e ottobre, mesi spalla, che vedono un 52 percento di turisti stranieri sul totale delle presenze. La Puglia resta attrattiva e sulla base di questi dati riformula la strategia che ci porterà al 2030”.

“È di fondamentale importanza inquadrare il risultato straordinario della Puglia in un contesto più ampio – ha aggiunto Scandale -. Abbiamo appena partecipato ad una conferenza internazionale e tutto il mondo si sta concentrando per la ripresa sul 2023 per riuscire a raggiungere il 2019. La Puglia invece ha già raggiunto i livelli del flusso turistico pre Covid nel 2022 e, anzi, ha anche registrato un + 1 percento sul 2019 (presenze, ndr), che già era stato considerato l’anno del boom turistico della Puglia”.

Prendendo in esame il confronto mese per mese, sempre tra 2019 e 2022, emerge un aspetto interessante: se per i primi cinque mesi valeva ancora la variabile Covid, giugno e luglio di quest’anno hanno registrato valori migliori e anche settembre e ottobre hanno fornito notevoli risultati.

Per quanto concerne la classifica delle destinazioni, Bari e Vieste si collocano ai primi due posti (per arrivi il capoluogo regionale e per presenze la località garganica), mentre Lecce è al terzo per arrivi (242.122) e al sesto per presenze (608.206). Tra le mete salentine Otranto è al sesto posto per arrivi (146.964) e al quinto per presenze (632.348); Gallipoli è al nono (123.881 arrivi e 526.282 presenze) mentre Ugento, il cui territorio è caratterizzato dalla presenza di diversi villaggi, è al terzo posto per presenze (869.743) e al decimo per arrivi (119.144). Poi ci sono Melendugno, al 16esimo posto per arrivi (73.577) e al 12esimo per presenze (433.398); Porto Cesareo al 18esimo per arrivi (65.755) e al 13 per presenze (354.089).

Cresce il tasso di internazionalizzazione, sia su base regionale, sia su quella provinciale. Partendo dal dato della Puglia: i principali mercati di provenienza sono Francia, Germania, Usa, Regno Unito, Svizzera e Paesi Bassi mentre tra i primi venti ci sono anche Canada, Australia, Brasile e Israele. Nel complesso gli stranieri valgono il 31 percento degli arrivi e 27 percento delle presenze (nel 2019 erano rispettivamente al 28 e al 25 percento). Per quanto riguarda la provincia di Lecce gli stranieri coprono il 29 percento del totale degli arrivi e il 24 percento del totale delle presenze, con picchi a maggio e a ottobre.