Vaccini, frenata a Ferragosto. Si riparte dai giovani in età scolastica

LECCE - Dalle 17 del 14 agosto alla stessa ora di oggi sono state somministrate in Puglia appena 5.227 dosi di vaccino: si tratta di una frenata, considerando che l'aggiornamento di sabato attribuiva quasi 4.800 dosi giornaliere fatte nella sola provincia di Lecce nelle precedenti 24 ore. Il rallentamento, va detto, ha coinvolto grosso modo tutte le regioni ed è legato anche allo stop sostanziale delle forniture a cavallo della festività.

Nelle scorse ore, però, è partita l'iniziativa su larga scala che prevede fino al 22 agosto l'accesso agli hub, anche senza prenotazione, agli adolescenti: “In tutta la Puglia i cittadini di età compresa tra i 12 e i 19 anni possono recarsi negli hub e vaccinarsi anche senza prenotazione - ha dichiarato l’assessore alla Sanità, Pier Luigi Lopalco -; la Puglia continua a essere tra le prime regioni italiane per capacità vaccinale e di questo va dato merito ai tantissimi operatori sanitari e della protezione civile al lavoro anche in queste giornate di agosto. La nostra attenzione adesso è rivolta soprattutto ai più giovani per completare la campagna vaccinale in linea con le disposizioni che arrivano dal commissario per l’emergenza Figliuolo”.

Asl Lecce ricorda che i minorenni devono essere accompagnati da entrambi i genitori e che, in caso di assenza di uno dei due, è necessaria una delega con documento di identità di quello assente. Se il minore viene accompagnato da un parente, allora serve la delega di entrambi i genitori. 'obiettivo è quello di garantire una buona copertura entro l'inizio dell'anno scolastico e, per questo, dal 23 agosto è in programma la vaccinazione anche negli stessi istituti scolastici. In provincia di Lecce sabato sono state 830 le dosi somministrate, mentre ieri, giorno di Ferragosto, a Otranto c'è stato l'open day con il monodose Janssen.

Per comodità dei lettori, riportiamo gli orari di apertura dei punti vaccinali di Asl Lecce fino al 29 agosto

Campi Salentina

Struttura Operativa Territoriale della Protezione Civile, Via Eduardo De Filippo - zona artigianale - Campi Salentina

Dal 2 all'8 agosto: 9-14; 15-19

Dal 9 al 13 agosto, dal 17 al 20 agosto, dal 23 al 27 agosto: 8-14

Giorni chiusura: 14, 15, 16, 21, 22, 28, 29 agosto

Casarano

Palazzetto dello Sport, Complesso Euroitalia S.P. Casarano- Collepasso - Casarano

Fino all'8 agosto: 8-14; 15-19.30

Dal 9 all'11 agosto, dal 17 al 20 agosto, dal 23 al 27 agosto: 8-14

Giorni chiusura: dal 12 al 16, 21, 22, 28, 29 agosto

Gagliano del Capo

PTA di Gagliano del Capo – ex Dialisi I piano, Via San Vincenzo, 5 – Gagliano del Capo

Fino al 14 agosto: 8.30-13.30; 14.30-18.30

Dal 16 al 29 agosto: 8.30-13.30; 14.30-18.30

Giorni chiusura: 15 agosto

Galatina

Centro Polivalente Comunale, Viale Don Bosco - Galatina

Dal 2 al 6 agosto, dal 9 al 13 agosto, dal 17 al 20 agosto, dal 23 al 27 agosto: 8.30-13.30

Giorni chiusura: 7, 8, 14, 15, 16, 21, 22, 28, 29 agosto

Gallipoli

Palestra del Liceo Scienze Umane “Q. Ennio”, Via Torino - Gallipoli

Fino al 14 agosto: 8.30-14; 15-18.30

Dal 16 al 29 agosto: 8.30-14; 15-18.30

Giorni chiusura: 15 agosto

Lecce

Il Palazzetto dello Sport della Provincia di Lecce, in via Caduti di Nassirya è chiuso fino al 28 di agosto. I cittadini che hanno un appuntamento fissato in questo hub saranno contattati da Asl e convocati per una nuova data presso la caserma Zappalà.

Caserma Zappalà - Aula “F. Baracca”, Via Massaglia (ingresso viale Grassi) Lecce

Dal 9 al 13 agosto dalle ore 9 alle ore 13

Dal 17 al 28 agosto dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 18.

Rimane chiusa il 14, 15, 16, 22, 26 e 29 agosto.

Museo Sigismondo Castromediano, Viale Gallipoli

Dal 2 al 13 agosto, dal 17 al 20 agosto, dal 23 al 25 agosto, il 27 agosto: 8-14

Giorni chiusura: 14, 15, 16, 21, 22, 26, 28 e 29 agosto

Maglie

Edificio Comunale “Mercato delle Idee”, Via Leonardo da Vinci angolo Via Trento – Muro Leccese

Dal 2 al 13 agosto, dal 22 al 29 agosto: 8.30-13.30

Giorni chiusura: dal 14 al 21 agosto

Martano

RSSA comunale, Via Rita Levi Montalcini - Martano

Dal 2 al 13 agosto, dal 17 al 21 agosto, dal 23 al 28 agosto: 8.30-14.30

Giorni chiusura: 14, 15, 16, 22 e 29 agosto

Nardò

Stabile Zona Industriale Via Che Guevara angolo viale Almerigo Grilz - Nardò

Fino al 13 agosto: 8.30-14

Dal 16 al 21 agosto, dal 23 al 28 agosto: 8.30-14

Giorni chiusura: 14, 15, 22 e 29 agosto

Poggiardo

Centro Aggregazione Giovanile, Via Pio XX, 50 - Spongano

Dal 2 al 12 agosto, dal 16 al 29 agosto: 9-13

Giorni chiusura: dal 13 al 15 agosto.